El emotivo gesto de la Reina gracias a su vestido en el funeral de Estado por la dana

La reina Letizia muestra su lado más solidario y comprometido con los damnificados por la dana y vuelve a apoyar a la moda valenciana con un vestido azul marino en el funeral de estado que se ha celebrado este miércoles en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Los Reyes han asistido al homenaje en memoria de las 237 fallecidos por la dana hace un año y han saludado, abrazado y reconfortado a numerosos familiares de víctimas que se han acercado a ellos muy emocionados.

Una ocasión en la que doña Letizia, una vez más, ha querido apoyar y dar visibilidad a los comercios afectados por la riada y ha llevado un vestido azul oscuro de la firma Yolanda Guillén con taller en Paiporta.

La pieza era un diseño de largo midi, manga larga y cuello a la caja con un nudo drapeado a la cintura, vestido que ha lucido con zapato negro y pendientes largos.

El apoyo de la reina Letizia a los damnificados por la dana ha sido un compromiso que ha mostrado durante todo el año en sus estilismos incluyendo prendas y accesorios de empresas de cada una de las zonas afectadas, desde Picanya a Benetússer, pasando por Algemesí, Catarroja o Alfafar.

Una de las piezas más simbólicas fue el vestido tipo abrigo con largo midi y doble abotonadura dorada de la firma Marta en Brazil, procedente de la tienda Aloha, de Benetússer, y que doña Letizia rescató del barro de la dana.

Esta pieza la estrenó Letizia Ortiz el pasado mes de diciembre, en el anterior funeral, en homenaje a las víctimas de la dana, pero se adaptó al protocolo del luto sustituyendo los botones dorados por unos negros. La reina volvió a lucir este vestido abrigo durante el XXIII concierto 'in memoriam' por las víctimas del terrorismo, pero en esta ocasión con los botones originales.

La primera vez que la reina apoyó a las empresas valencianas con su estilismo fue al escoger un par de pendientes de Singularu, cuyo almacén en Picanya quedó destruido por la riada. Y en esa labor continúa.