Encuentran en la playa de Cullera un cadáver sin cabeza

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en la playa del Dossel de Cullera (Valencia).

Según ha confirmado este lunes a EFE la Guardia Civil, el cuerpo fue localizado el pasado viernes y por el momento no ha sido posible su identificación, entre otras circunstancias porque carecía de cabeza.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer la identidad de la persona fallecida y las circunstancias de su muerte.

Cullera sufrió este domingo una tormenta aislada que dejó chubascos muy fuertes en la localidad y que, según ha señalado a EFE su alcalde, Jordi Mayor, se han producido cuando el municipio ya había pasado de la alerta naranja a la amarilla.

Según Jordi Mayor, lo "complejo de la situación" es que el episodio intenso de lluvias se ha producido "justo en el momento en el que terminábamos de pasar de alerta naranja, en la que habíamos estado toda la noche, a alerta amarilla, lo cual nos ha sorprendido mucho".

"No entendíamos por qué, de repente, cuando ya no estábamos en la alerta naranja, han caído lluvias que perfectamente podían haber sido en ese tipo de alerta", ha indicado para añadir que "afortunadamente ha sido durante un periodo de media hora".