El escaño vacío de Mazón: el presidente saliente no escucha a su sucesor y solo acudirá a votar por la tarde

El Consell confirmó que el presidente de la Generalitat en funciones iría hoy al pleno de investidura de su sucesor, pero finalmente no ha sido así. El escaño vacío de Carlos Mazón ha sido una sorpresa para muchos, pero él mismo ha justificado su ausencia y el no atender el discurso de investidura del que previsiblemente sea su sucesor, Juanfran Pérez Llorca.

"Hoy es fundamental que este proceso se desarrolle con el máximo protagonismo para el candidato, respetando así el curso natural del debate; por ello he decidido acudir al pleno una vez finalicen las intervenciones de los grupos", ha dicho en su cuenta de X.

Con sus palabras, deja claro que sí acudirá a la votación que será por la tarde, para poder así otorgar su voto a favor a Pérez Llorca.

Por este motivo, en la bancada del Gobierno en el hemiciclo de Les Corts están los consellers pero está vacío el escaño del dimitido Mazón, presidente en funciones hasta que se proclame la investidura de su sucesor.