Pérez Llorca zanja la etapa de Mazón con las víctimas de la dana, "les pediré perdón", promete en un discurso con guiños a Vox

Poco más de una hora ha durado el discurso con el que el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha tratado de convencer a los grupos políticos de la idoneidad de su candidatura. Durante su intervención, ha dejado muy claro que quiere marcar una clara distancia con el todavía presidente en funciones, Carlos Mazón. Juanfran Pérez Llorca ha asegurado que seguirá el camino del cambio iniciado en 2023, pero ha dicho también que sus primeras palabras como jefe del Consell, si recibe la confianza de la Cámara, irán destinadas a las víctimas de la dana. "Pediré perdón a las 229 víctimas mortales de la dana". Desde la tribuna de invitados, algunas de las asociaciones de damnificados y afectados por la riada, han escuchado con bastante indiferencia este ofrecimiento.

Peréz Llorca se ha querido presentar como un candidato de consenso, aunque no ha olvidado introducir cuestiones que debe incluir para lograr los votos de Vox, como la inmigración o el rechazo al Pacto Verde. El popular ha ofrecido a los grupos parlamentarios un Pacto de Les Corts que asegure "la gobernabilidad y la estabilidad" que, a su juicio, necesita la Comunitat Valenciana.

Uno de los temas en los que más se ha explayado ha sido en la cuestión migratoria. Ha defendido "la necesidad de ordenar la inmigración con sentido común", y ha planteado medidas como el retorno de los menores no acompañados a sus países de origen o conocer la nacionalidad de los delincuentes.

"Ninguna persona decente puede pensar que un menor estará en mejor situación" que con su familia, ha señalado el candidato, que necesita los votos de Vox para su investidura, y ha dicho que por ello se oponen al decreto de reparto de esos menores, que ha sido "una tremenda irresponsabilidad" y lo seguirán haciendo, porque usan a esos menores "como mercancía política" para hacer "chantaje".

Pérez Llorca ha señalado que trabajará en fórmulas legales para que esos menores que han llegado a la Comunitat vuelvan con sus familias; ha exigido políticas basadas "en la legalidad y en la seguridad", y ha defendido que no hay que "tener miedo a defender los datos reales de delincuencia y de origen de quienes cometen los delitos". Ha acusado a la izquierda de no criticar estas medidas cuando se hacen en otras regiones, como el País Vasco o Cataluña. "Es necesario ordenar la inmigración con sentido común". Vox ha escuchado la propuesta sin realizar muestras de aprobación.