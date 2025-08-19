Los espacios Premium del Roig Arena de Valencia: Palcos VIP, Club, Johnnie Walker Experience y Lounge

El Roig Arena, el recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig, contará en su segundo anillo con sus espacios Premium: los palcos VIP, el Club, el Johnnie Walker Experience y el Lounge.

La oferta VIP del Roig Arena, que se circunscribe a los eventos de entretenimiento y es independiente de los partidos del Valencia Basket Club, se comercializa tanto para días concretos como en formato de packs de temporada.

La segunda planta del recinto cuenta con Palcos VIP, destinados tanto para empresas como para particulares, quienes podrán contratar plazas para eventos concretos. Todos cuentan con un servicio de catering exclusivo incluido, según informan este martes desde el Roig Arena.

Por su parte, el Club, el espacio más Premium del catálogo de Hospitality, se sitúa en el restaurante Poble Nou y está reservado para socios que tendrán derecho a un número determinado de eventos y a los que se les incluirá un servicio exclusivo de restauración.

El Johnnie Walker Experience se dirige a aquellos interesados en disfrutar de una serie de eventos al año a la vez que hace networking compartiendo espacio y servicios Premium en una sala que se inspira en los clubs neoyorquinos más sofisticados.

Por último, el Lounge, espacio situado tras el escenario de un concierto en su configuración estándar, tiene el objetivo de dar servicio al cliente VIP tanto antes del inicio como a la finalización de un concierto.

Todos los espacios del segundo anillo del Roig Arena cuentan con asientos Premium adyacentes reservados en grada, según las mismas fuentes.

El Roig Arena, que comenzará a operar en septiembre y tendrá una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto, será el futuro gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de València, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos.

El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 300 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal.