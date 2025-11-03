Femeval presenta LaMet, su nueva escuela de talento en Valencia

La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) ha presentado este lunes el lanzamiento de LaMet, "Mi escuela de talento", un nuevo centro de cualificación profesional y empleo que "nace para responder a la creciente demanda de perfiles cualificados tanto en el sector del metal como en otros sectores productivos valencianos".

El proyecto, que cuenta con un amplio respaldo empresarial e institucional, supone una de las inversiones más relevantes en la historia de la federación. Se destinarán cerca de 12 millones de euros a LaMet, que se ubicará en Picanya (Valencia), en la calle Alqueria Mangarrota, nº 2. El centro se alzará sobre 5.100 metros cuadrados de nueva construcción en un suelo municipal cedido por el Ayuntamiento de esta localidad y se prevé que su actividad se inicie en el curso 2027-2028.

“La creación de este espacio es un hito. Un riesgo alto que asumimos, pero creemos de verdad que vale la pena porque en los próximos años se prevé que harán falta 52.000 profesionales más

solo en el sector metal”, ha subrayado el presidente de Femeval, Vicente Lafuente, durante el acto de presentación en el que también han participado el alcalde de Picanya, Josep Almenar i Navarro, y el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco.

El proyecto nace avalado por la experiencia de Femeval en formación que en los últimos 30 años ha formado a más de 100.000 personas. Solo en 2024, su Centro en Alaquàs -operativo

desde 199- impartió 269 acciones formativas a 4.136 personas y 830 empresas, con más de 10.000 horas lectivas.

Sin embargo, la elevada ocupación y la falta de espacio han puesto techo a la expansión en áreas clave con una alta demanda laboral como soldadura, electricidad, electrónica, mantenimiento industrial o digitalización. Además, no se pueden atender nuevas necesidades formativas en ámbitos estratégicos como energías renovables, logística, administración, automatización o automoción. LaMet viene a cubrir esta brecha en un contexto donde, según la EPA, el 46% de la población activa carece de acreditación profesional.

“Esta iniciativa nace del metal, inspirada en lo que representan nuestras 36 asociaciones y las necesidades reales de nuestras empresas”, ha explicado Lafuente, en alusión a un ecosistema

que abarca desde instaladores eléctricos, de climatización, agua y gas, y protección contra incendios, hasta talleres de reparación, fabricantes de joyería o maquinaria, profesiones del metal que son transversales a otros sectores. "Estos mismos sectores han mostrado ya a Femeval su interés y respaldo a esta iniciativa ya que comparten la urgencia de una formación especializada y a medida y proactividad para anticiparse a las tendencias laborales emergentes", ha dicho.

LaMet articulará su oferta en tres grandes áreas de alto impacto laboral. En Formación 4.0, impulsará perfiles ligados a la digitalización y la industria inteligente: inteligencia artificial

aplicada, automatización, robótica, hiperconectividad, programación de CNC, fabricación aditiva, domótica o TIC. En oficios tradicionales, reforzará capacidades críticas como soldadura

(TIG, MIG, MAG, homologaciones), mecanizado, instalaciones térmicas y frigoríficas, electricidad, energías renovables, aerotermia, ascensores, fontanería y mecánica-electrónica de

vehículos. Y en nuevos yacimientos de empleo, formará para microelectrónica, chips, electrificación, baterías, nueva movilidad y transición energética. El centro será también nodo de la Oficina Acelera Pyme de Femeval, configurándose como espacio de encuentro entre empresas y el ecosistema innovador.

El respaldo al proyecto es amplio y transversal. Entre los socios figuran ASELEC, ASEIF, AVICLIMA, FEVAUTO, ACVIRME e ITE. También cuenta con el apoyo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y de Caixa Popular por el alcance social de esta escuela.

Además, entre los aliados estratégicos están organizaciones como CONFEMETAL, CONAIF, FENIE, CEV, AVEP, QUIMACOVA, FEVAMA, FVET, AVIA, CCOO Industria PV, UGT-FICA PV y de Institutos tecnológicos y clústeres como REDIT, AIDIMME y VALMETAL.

LaMet, además, ha adquirido el cariz de proyecto singular por su ubicación en la zona cero. Todo un revulsivo para dinamizar la actividad económica y productiva, y formar en ocupaciones con falta de personal que son esenciales para acelerar la recuperación. Reseñar que además, que el proyecto arquitectónico de la escuela incorpora lecciones de resiliencia como el medidas adicionales anti-inundaciones -muro perimetral, elevación del edificio 85 cm sobre rasante, estanqueidad del aparcamiento y un estanque antiinundaciones.

“Con este proyecto ganamos todos. Ganan las empresas, ganan las personas trabajadoras y gana, sobre todo, la sociedad afectada por la riada”, ha destacado Lafuente. "Sabemos que sin

personas y sin talento, no hay reconstrucción posible".