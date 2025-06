¿Es festivo el 24 de junio por San Juan en la Comunitat Valenciana? Sí y no, te lo explicamos

La noche del lunes miles de personas dejaran atrás del todo la primavera encendiendo sus hogueras en las playas de la Comunitat Valenciana en la noche de San Juan. Un lunes que parecerá más bien un viernes, con el jolgorio de las personas llevando sus comidas a los paseos y playas de alrededor de la terreta.

En Alicante, la celebración alcanza su apogeo. Las Hogueras de San Juan, declaradas de Interés Turístico Internacional, llevan días alzándose por las calles: enormes monumentos que este martes serán devorados por las llamas. La pólvora estalla en forma de mascletàs durante el día, pero es en esta noche cuando el fuego cobra vida y purifica todo a su paso. A medianoche, los monumentos arderán y con ellos, unas fiestas más.

En Valencia y Castellón, las playas se llenan de rituales. Algunos saltan las hogueras, pidiendo deseos y dejando atrás lo viejo. Otros saltan siete veces las olas a la medianoche en la orilla para atraer a la buena suerte.

Este año, aunque la celebración se alargue hasta el amanecer, tienes que tener en cuenta que el día 24 de junio, San Juan, no es festivo como tal. Es un festivo retribuido y recuperable. ¿Que qué es eso? Ven, que te lo contamos.

Un festivo retribuido y recuperable es básicamente un día laborable que el trabajador tiene el derecho a cogerse como festivo y no ir a trabajar sin que la empresa le pueda decir nada. Ese día lo cobrará al igual que un día de vacaciones, pero deberá compensarlo otro día o sumando horas en varios días. Vamos, que no es festivo, pero si quieres puedes recuperar las horas o gastar un día de vacaciones sin que tu empresa te pueda reclamar nada.

¿Siempre ha sido así? No. Este término se introdujo durante la pandemia del Covid-19 y es más, no está recogida en el Estatuto de los Trabajadores, pero se suele utilizar desde entonces cuando alguna comunidad autónoma excede del número máximo de 12 festivos laborales y recuperables nacionales, a los se suman 2 más locales, y no puede establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir ninguna con domingo.

Ahora, ojo: hay un lugar donde sí es festivo a todos los efectos. Es más, no solo es festivo el martes 24 de junio, sino también el lunes 23 de junio: Alicante. Las Hogueras de Alicante celebran su recta final con un día donde nadie irá a trabajar y las calles se inundarán de personas.