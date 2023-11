Fracasa la reunión entre Mazón y el PSPV por la negativa de los socialistas a sentarse con la extrema derecha

La reunión convocada por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón con los partido políticos con representación parlamentaria ha comenzado con muy mal pie y se asoma al fracaso. Por una parte, desde Compromís se ha hecho el desaire de ni siquiera asistir a la reunión, mientras que el encuentro con el PSOE, aunque se ha prolongado por más de una hora, ha acabado en bloqueo: "con la extrema derecha (Vox) en la mesa de negociación, no nos sentamos", le ha dicho la portavoz socialista, Rebeca Torró al presidente del Consell.

Ciertamente, las expectativas eran bajas, ya que de hecho, en la misma escenificación, el gran ausente Ximo Puig ha permanecido como tal, ausente, y no ha acudido a la llamada de Mazón que ha sido atendida por Torró y por Arcadi España.

Pese a que la portavoz socialista ha hecho hincapié en que la reunión se ha desarrollado en un clima de cordialidad, también le ha dicho al presidente Mazón que "el primer acuerdo que se debe acordar debe ser el del respeto" y le ha explicado que "estamos viviendo un clima muy complejo y estamos sufriendo señalamientos e insultos por parte de la extrema derecha". Torró le ha afeado que los socios de gobierno del PP (Vox) están encabezando las concentraciones violentas que se desarrollan frente a sus sedes políticas. Pero no solo en el ámbito de la protesta callejera, también en el Parlamento regional Vox ha registrado proposiciones no de ley en los que se refiere al PSOE como "golpistas" y "amigos de los terroristas".

Desde el PSPV se ha denunciado que el PP "ha normalizado esta situación". Torró ha dicho que "Mazón fue el primero de España en normalizar esta situación. María José Catalá tardó un poco más, y fue elegida sin integrarlos todavía en su Gobierno".

La portavoz le ha dicho al presidente que "la cobertura que se le está dando a la extrema derecha no ayuda a que podamos sentarnos y debatir sobre determinados temas". Y en este sentido, ha recordado los exabruptos de la presidenta de Les Corts que ha tenido al menos dos salidas de tono, y ha dicho que "el otro día ni siquiera me dieron la palabra, y no fue la presidenta, de Vox, fue el vicepresidente, que es del PP".

Torró, tras la reunión y en un tono más próximo, le ha explicado a Mazón que "no es que tu y yo nos subamos a la trona de Les Corts y nos digamos de todo. Eso es el juego político. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un ambiente social".

La socialista ha dicho que su partido seguirá trabajando en la denominada Agenda Valenciana en el ámbito institucional, en Les Corts Valencianes y con el Gobierno de España, y ha explicado que su postura respecto al Puerto de Valencia es conocida y que recientemente presentaron una proposición no de ley en la que manifestaban su postura a favor de un Puerto "verde" y "no fue aceptada por el PP que podría haberla admitido sin ningún problema". Respecto a la financiación autonómica, Torró ha recordado que tanto el PSOE como Sumar han dicho que esta será la legislatura de la reforma de la financiación.

Baldoví no va

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha justificado este miércoles su rechazo a la reunión planteada por el presidente de la Generalitat en que "el Consell no tiene una posición común" respecto a asuntos esenciales como la condonación de la deuda autonómica o el Derecho Civil valenciano.

"El presidente nos había convocado a una reunión a las 13.50 pero no iremos porque no era una reunión con él, sino con el PP, porque en el Consell hay cosas que no están acordadas, no sabemos cuál es la posición del Consell en temas clave", ha insistido en declaraciones a los periodistas en Les Corts.

El síndic de Compromís ha insistido en que su formación "siempre está dispuesta al diálogo, pero aquí no hay diálogo".

"El presidente quiere que hablemos de los presupuestos de España pero no nos dice nada de los autonómicos, quiere diálogo pero quiere cambiar los miembros del consejo rector de À Punt para facilitar el control político de la radiotelevisión pública", ha criticado.

Por ello, "cuando veamos actitudes democráticas en este parlamento estaremos dispuestos; cuando haya una posición común en el Consell, también. Todos los diputados, salvo los de Vox, ya nos hemos comprometido por la financiación, y creo que esta casa es la indicada para llegar a acuerdos", ha concluido.