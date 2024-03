Francis Puig justificó subvenciones al catalán con videos en castellano

El Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil ha comprobado que la empresa Nova CB, vinculada a Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat, y a su socio Adell Bover en la investigación judicial en curso, justificó la subvención del promoción del catalán concedida por la Generalitat de Cataluña, con archivos de vídeos algunos de los cuales estaban en castellanos, y otros no tenían ni siquiera audio. Así, por ejemplo, en una de las carpetas informáticas revisadas aparece el archivo "Notícies" con el logotivo de Nord TV denominado Premios "el cual es totalmenete en castellano y no presenta ningún logotipo de la mercantil que nos ocupa".

En el informe de la Guardia Civil se reseña, por ejemplo, el archivo de video que se denomina Camp d'Avió de la Senia, "el cual contiene imágenes incluidas en el punto denominado Archivo plano campo de aviación La Senia el cual no tenía audio".

La casa de su hermano

En el exhaustivo informe de la Guardia Civil consta también entre las miles de facturas revisadas, las del alquiler de la casa de Jorge Puig, hermano de Francis y del expresidente, y cuyo domicilio al parecer particular, aparece como una de las sedes de la empresa Mas Mut Produccions, pese a estar localizada en Teruel, concretamente en Penyarroya de Tastavins.

La vivienda de Jorge Puig que, presuntamente, es sede de una de las empresas de su hermano Francis La Razón

Consta en el informe que "los agentes se trasladaron a la localización encontrando una vivienda unifamiliar de dos alturas que linda con un pequeño huerto". Explican también que "se llamó en varias ocasiones, no encontrándose nadie en el interior las dos veces que nos trasladamos al lugar" y que "con el fin de corroborar que se trataba del domicilio particular de Jorge Puig nos entrevistamos con el vecino de la vivienda colindante, el cual confirmó este extremo".

Reseña la Guardia Civil que "exteriormente, la vivienda que nos ocupa no presenta ningún rótulo informando la existencia en esa ubicación de la mercantil Mas Mur Produccions. Simplemente presenta el aspecto de una vivienda particular, hecho que se refrenda por la manifestación del vecino antes citado, y porque no presenta antenas, únicamente la habitual en las viviendas particulares". Los agentes no pudieron acreditar que esa ubicación sea la sede social de la mercantil Mas Mut Produccions "porque ninguna persona accedió al interior de la misma mientras estuvimos en el lugar".

Una línea de teléfono

La vivienda ubicada en la localidad turolense de Penyarroya de Tastavins vuelve a aparecer en la investigación policial ya que una factura de una línea telefónica fija cuya titularidad es Mas Mut aparece también en la citada casa del hermano de Francis y Ximo Puig