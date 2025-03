El frío y la humedad marcan el primer día de la Ofrenda de Valencia

El manto de la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, ha comenzado este lunes a teñirse de ramos de claveles rojos y blancos y de flores moradas y amarillas que miles de falleras portaron en la tradicional Ofrenda que este año celebra su 80 aniversario. Además, la enorme imagen de la conocida como «Geperudeta» estrena joya en una Ofrenda con novedad tecnológica para seguir el recorrido en tiempo real y evitar que acabe a horas intempestivas, sobre todo ante la previsión de que desfilen hasta 120.000 personas, todas ellas de comisiones falleras de Valencia pero también de pueblos asolados por la dana.

Este multitudinario acto fallero, que se celebra cada 17 y 18 de marzo, congrega cada año a miles de personas en su recorrido, que alientan con aplausos y piropos de «¡guapas!» a las falleras, que pasan horas a la espera de su turno para dejar los ramos a los pies de la Virgen.

Ofrenda a la madre de Déu de las falleras en Valencia Rober Solsona Europa Press

Todo ello en una jornada marcada por el frío y la lluvia que no ha dado apenas tregua durante todo el día. Por la mañana, la recogida de los premios por parte de las comisiones falleras ha estado empañada por una fina lluvia que, no obstante, no ha logrado minar el ambiente festivo. Ni siquiera ha podido con la mascletà disparada desde la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Vulcano ha hecho de las suyas y sorprendió a un multitudinario público con una propuesta «elegante» y «brutal» por definición en el que los colores y el estruendo se adueñaron de la conocida como «catedral de la pólvora».

Pirotecnia Vulcano homenajea a Valencia con una gran ‘senyera’ La Razón

Distribuido en 360 grados, por toda la plaza del Ayuntamiento, y con una imagen repleta de paraguas y chubasqueros, el público ha podido disfrutar de uno de los más atronadores, largos y majestuosos espectáculos pirotécnicos disparados hasta la fecha. «Hemos cambiado y reprogramado todo para que saliera bien; es 17 de marzo y no podíamos fallar en Valencia», ha asegurado el propietario de la empresa de Villarejo de Salvanés (Madrid), José Luis Giménez, tras recibir la cerrada ovación desde el balcón de una plaza abarrotada y entregada.

De esta forma, y tras realizar algunos cambios de montaje obligados por la lluvia, ha dicho sentirse «muy contento» del resultado de la mascletà, que quemó un total de 200 kilos de material reglado. Lo más espectacular, sin duda, la senyera valenciana dibujada en el aire con el humo de la pólvora. «Le hemos dado la vuelta, lo hemos hecho muy tupido y la ovación ha sido espectacular. Si normalmente son 8, 10 o 20 disparos para una senyera así, esta vez hemos hecho 115, que no lo había hecho nadie y ha sido brutal».

En el balcón ha recibido el cariñoso saludo de otro pirotécnico de prestigio y que este lunes ha acudido en calidad de invitado, Ricardo Caballer, que ha dicho sentirse «nervioso» por Giménez ante la dificultad que representa un día de lluvia para el montaje. «Ha sido una mascletà muy buena y al estar nublado los colores se han visto muy bien y a la gente le ha gustado», asegura Caballer, para quien «es muy raro que haya habido unas Fallas en las que no nos hayamos mojado». Junto a él, han disfrutado de la mascletà en el balcón junto a la alcaldesa, María José Catalá, y las falleras mayores, el mago Jorge Blas, el equipo del teatro Olympia, las Belleas del foc de Alicante, la mayor, Alba Muñoz, y la infantil, Martina Lloret, y las reinas de Castellón, Burgos y Murcia.

Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados Ana Escobar Agencia EFE

En el ámbito político, estaban invitados el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que iba con la indumentaria fallera; la consellera de Innovación y Turismo, Marián Cano; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; y el vicepresidente primero de la Mesa de Les Corts, Alfredo Castelló.

Igualmente, desde Cruz Roja informaron que se ha llevado a cabo un total de 29 asistencias, siete de ellas por lipotimia, además de una evacuación a un centro hospitalario por una cardiopatía.

[[H2:El día «más lluvioso»]]

Todo ello, en una jornada marcadamente fría, y que tal y como indicó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el final de las fiestas josefinas va a ser «muy frío» y va a estar entre las tres semanas falleras más frías del siglo, junto a las de 2010 y 2015. De hecho, para este martes, penúltimo de los cinco días grandes de Fallas, se esperan en Valencia precipitaciones moderadas, generalizadas y persistentes; en la mitad norte serán localmente fuertes y acompañadas de tormenta a partir de la tarde y podrán acumular cantidades significativas de lluvia.

Es más, puede ser el «día de Fallas con más precipitación desde que hay registros en Valencia»: desde 1938 hasta 2024, los días de Fallas más lluviosos han sido el 19 de marzo de 2000 (30,8 l/m2), el 18 de marzo de 2021 (22,4 l/m2, aunque ese año las Fallas fueron en septiembre por la pandemia) y el 16 de marzo de 2022 (23,8 l/m2). Por eso, Aemet marca para este martes el aviso amarillo por lluvias de 20 litros por metro cuadrado en una hora, y 80 en doce, en el litoral norte de la provincia de Valencia.