Generalitat y Ayuntamiento requieren por burofax a la RFEF y al CSD explicaciones de la exclusión del Valencia del Mundial

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, han explicado esta mañana que van a remitir un burofax tanto a la Real Federación Española de Fútbol como al Consejo Superior de Deportes pidiendo explicaciones de por qué la ciudad de Valencia ha sido excluida de entre las sedes para acoger el mundial de 2030. En este punto, Mazón ha explicitado, como aviso a navegantes, que dicho documento tiene "validez jurídica", por lo que pueda pasar.

La alcaldesa y el presidente se han reunido esta mañana para analizar la situación. También han asistido la concejal Rocío Gil y el director general de Deportes, Luis Cervera, quien ha explicado que la candidatura se está negociando "desde la legislatura pasada. Ha sido un proceso en el que no había unas bases claras de los procesos de selección, ni de las candidaturas, sabíamos que eran en junio, poco más". Ha relatado que el Ayuntamiento y la Generalitat firmaron los compromisos, "y el Valencia manifestó que no quería firmarlo, al igual que otros clubes. La RFEF dijo que podían admitir que no firmara siempre y cuando enviaran un correo electrónico por motivos que la FIFA podían negociar. Ese correo el Valencia tardó en enviarlo, había plazos intermedios,se mandó el 28 de junio, fuera de plazo y es un poco lo que desencadenó que nos hayamos quedado fuera".

Pero ha dicho que "desde el día 28 de junio hemos seguido intercambiado información, videoconferencia, llamadas... estábamos ahí y daba la sensación que estábamos dentro. Y el día 19 de julio recibimos un correo sin firmar diciendo que estábamos fuera".

Según Cervera "debería haber un informe, saber qué órgano lo había aprobado y si el Consejo Superior de Deportes había participado en la decisión. El sábado enviamos otro correo al Consejo Superior de Deportes solicitando información". Y ha concluido que "nuestra candidatura no es que debería estar dentro, es que si lo valoramos con expertos, debería ser de las mejores, y en un proyecto de país no se podría dejar fuera".

Catalá: "Tenemos esperanza"

Por su parte, la alcaldesa Catalá ha dicho que tenemos la esperanza de que la Fifa atienda la solicitud de poder incorporarse como sede del mundial. En este momento la candidatura de Valencia cumple requisitos que algunas de las sedes seleccionadas no tiene. "Reclamamos a la Fifa que intermedie y que la RFEF nos conteste. Le requerimos el informe que motivó la exclusión y el firmante de la misma. No nos sirve la explicación sobre que la reunión del 24 de junio no había llegado la documentación del Valencia C.F.. Si estábamos fuera el 24 de junio, por qué hasta el 16 de julio se siguió trabajando en la candidatura y nos pidieron planos y se mandaron correos y hubo conversaciones".

La primera edil ha señalado que "queremos saber si el Consejo Superior de Deportes participo en la decisión y qué opinión tiene. Si lo va a pagar el Gobierno de España por qué no se posiciona al lado de Valencia para defender esta candidatura".

Catalá ha sido contundente al afirmar que "el Consejo Superior de Deportes ha de salir de su silencio, si participó en la exclusión y si va a hacer algo, o no. Exigimos al Gobierno sensibilidad, al secretario de Estado y al secretario de deportes, valencianos, a alguna ministra valenciana. Este es un proyecto de ciudad, hemos de tener altura de miras.

Nos hemos puesto en contacto con expertos de la Fifa que son consultores externos y les hemos pedido una auditoria que opinen sobre la decisión porque éste es un asunto de país, de Comunitat y de ciudad".

Ha reiterado que "el plazo fijado era el 31 de julio. Siempre se ha dicho. El hecho de que el 24 de junio el club no hubiera mandado el correo oportuno motivó la exclusión, pero eso no se sostiene porque ellos siguen mandado correos, solicitando información para subirla a la plataforma de la Fifa. No tiene ningún sentido. Desde el 12 de julio el Valencia tiene licencia para comenzar las obras y acabarlas en 36 meses, y para el mundial quedan seis años. Es de tener poca memoria decir que Valencia llegó tarde, porque en un año Valencia tiene licencia de obra, fichas urbanísticas definitivas. Los que dicen que en un año la ciudad ha llegado tarde cuando en ocho años los que dicen que llegamos tarde no hicieron nada". Y se ha preguntado "por qué el señor Uribe dijo un jueves que apostaba por Valencia y el viernes nos dice la RFEF que estamos fuera".

Ha concluido que "no descartamos ninguna reunión, incluso con el presidente de la Fifa cuando tome las riendas de esto".

Con valor jurídico

Por su parte, el presidente Mazón ha relatado que "desde que asumí la presidencia me puse en contacto con la alcaldesa para retomar la candidatura. La candidatura ha cumplido todos y cada uno de los requisitos". Y ha hecho hincapié en que "hoy la exigencia de explicaciones va a ser un burofax, con valor jurídico". Mazón ha mostrado su indignación porque "nos llegan correos sin firmas. No puede ser que en un mundial que se celebra en España, la Comunitat Valenciana no esté" y ha hecho un llamamiento a la sociedad "para que nos apoye".

Mazón ha reiterado para acabar que "el Gobierno ha de dar una explicación a los valencianos. El silencio no es tolerable. Un Mundial en España se merece tener a Valencia".