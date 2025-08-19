La Generalitat dedica 1,86 millones para la comercialización de la miel valenciana

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha destinado un total 1.865.519 euros en 2025 a las ayudas destinadas explotaciones apícolas para inversiones dirigidas a la comercialización de la miel.

Estas ayudas se enmarcan en el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) y están destinadas a apoyar distintas líneas de inversión vinculadas a la mejora de la comercialización y viabilidad del sector de la miel.

Tras la publicación de las ayudas, se han recibido un total de 145 solicitudes, de las cuales 91 proceden de explotaciones apícolas ubicadas en la provincia de Valencia, 39 de la de Castellón y 15 de Alicante.

Las ayudas están dirigidas tanto a apicultores como a agrupaciones del sector, y permiten cubrir actuaciones clave como la lucha contra la varroosis mediante tratamientos y medidas de control sanitario, así como la realización de inversiones en activos tangibles e intangibles orientadas a mejorar la productividad y el rendimiento de las colmenas.

Otras actuaciones subvencionables incluyen el acondicionamiento de asentamientos apícolas, caminos y sendas de acceso, la adquisición y mejora de maquinaria y equipos para facilitar la trashumancia, y la repoblación de colmenas mediante la cría o compra de reinas y enjambres.

Asimismo, se contempla el acceso a servicios de asesoramiento, asistencia técnica, formación e información, así como el fomento del intercambio de buenas prácticas entre profesionales del sector.

Estas ayudas suponen un respaldo importante para la sostenibilidad, competitividad del sector apícola en la Comunitat Valenciana, contribuyendo a mantener su actividad tanto desde el punto de vista económico, sanitario y medioambiental