La Generalitat invierte 7,7 millones de euros para restaurar las 32.000 hectáreas afectadas por elincendio de Bejís en 2022

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio invertirá 7,7 millones de euros en actuaciones de restauración ambiental en zonas forestales afectadas por los grandes incendios del año 2022, que quemaron 31.590 hectáreas en Vall d’Ebo y Bejís, ambos ocurridos de forma simultánea en agosto, y en Venta del Moro.

Es necesario que los trabajos a medio plazo se ejecuten más allá de las labores realizadas hasta ahora, ya que ese año fue especialmente grave desde el punto de vista de los incendios forestales con esos tres siniestros, según indica la Conselleria en un comunicado.

Como respuesta a estas catástrofes de 2022, y en el marco de sus competencias en materia de restauración forestal, la Dirección General de Medio Natural y Animal de la Conselleria inició la redacción de cuatro proyectos de restauración ambiental en montes gestionados por la Generalitat afectados por esos incendios.

Los trabajos de redacción finalizaron el pasado mes de julio y han dado como resultado un conjunto de actuaciones con una inversión global prevista de más de 7,7 millones de euros.

Las actuaciones comprenden diversos trabajos destinados a la recuperación ambiental y la prevención de futuros incendios, entre ellas la gestión del arbolado quemado, mediante el apeo de árboles afectados por el fuego y la construcción de fajinas y albarradas, el fomento de la biodiversidad a través del apoyo a la regeneración natural, como el resalveo de especies del género Quercus, y la restauración vegetal mediante reforestaciones.

Además, se llevarán a cabo actuaciones específicas para la prevención de incendios, como la creación de franjas de seguridad en caminos, así como mejoras dirigidas a la fauna con la instalación o acondicionamiento de charcas y puntos de agua; la construcción de albarradas, diques y muros; y la mejora de la red viaria existente para facilitar el acceso y las labores de gestión forestal.

Las zonas donde se iniciarán estos trabajos se encuentran en los términos municipales de Altura, Barracas, Bejís, El Toro, Jérica, Sacañet, Teresa, Torás, Viver, Alcublas y Andillas, con una superficie afectada por el incendio de Bejís de 18.522,88 hectáreas; el incendio de Vall d’Ebo con 1.604,42 de hectáreas calcinadas afectó a los municipio de Castell de Castells, Tollos, Tormos, Vall de Gallinera, Vall de Laguart, Planes, Vall d'Ebo, Benimassot, Facheca y Vall de Alcalá; y, por último, el incendio de Venta del Moro que afectó a 1.462,67 hectáreas del municipio.

Uno de los ejemplos de intervención se sitúa en el término municipal de Torás, dentro del área afectada por el incendio de Bejís. En los montes Aguamala I y Aguamala II, se ha previsto la gestión del arbolado quemado en una superficie de 45,52 hectáreas, y se llevará a cabo una corrección hidrológica en el barranco de Aguamala mediante la construcción de seis albarradas, dos diques y dos muros de contención.

La inversión total prevista para estas actuaciones asciende a 788.900 euros.