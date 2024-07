Mazón anuncia medidas legales contra el "golpe de estado" a la "igualdad de los españoles"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado "pasos" desde el punto de vista legal, social, político e institucional contra el preacuerdo entre PSC y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa, que considera un "golpe de estado de hecho a la igualdad de los españoles".

Mazón ha afirmado desde Torrevieja (Alicante) que la Comunidad Valenciana "no se puede permitir el lujo de permanecer callada ante un golpe de estado fiscal, que es tanto como un golpe de Estado de hecho a la igualdad de los españoles". Para el también presidente del PPCV, "el socialismo se ha convertido en una especie de fondo buitre con sede en Barcelona, que lo que está haciendo es que tengamos todos muchos más problemas al final de la corrida para poder financiar nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales". "Porque de eso va la financiación, y desde luego la Comunidad Valenciana no solamente no va a dar ningún paso atrás sino que para defender esto, va a dar todos los pasos hacia delante, insisto, legales, sociales, políticos e institucionales que estén a nuestro alcance para defender los derechos que tienen más de cinco millones de españoles que viven en la Comunidad Valenciana".

El jefe del Consell ha insistido en que esas acciones se tomarán para defender la Sanidad, la Educación pública y los Servicios Sociales valencianos "en igualdad", ya que ve que "la solidaridad está a punto de morir en España gracias al PSOE", algo que no está dispuesto "a tolerar".

Por su parte, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha explicado esta mañana en referencia al concierto económico con Cataluña que habría alcanzado el gobierno de Pedro Sánchez, según las declaraciones de dirigentes de ERC, que "nos encontramos ante la constatación del mayor ataque contra los intereses de los ciudadanos de este país y de la Comunitat Valenciana".

En ese sentido, ha dicho que "este Consell está en contra de los términos del acuerdo que hemos conocidos y llegaremos a donde haga falta en término políticos y jurídicos. Debido a la infrafinanciación crónica que padecemos ya nos era difícil prestar los servicios de sanidad, educación, y esto es la puntilla que pone las cosas aún más difíciles".

En alusión a la posibilidad de que Cataluña pase a recaudar y gestionar la totalidad de impuestos como el IRPF, el IVA o el impuesto de Sucesiones, Merino ha dicho que "desde que se firmó la Constitución estamos viviendo uno de los momento de ruptura y de quiebra de aquellos valores que conseguimos darnos", por lo que ha exigido "conocer el contenido concreto de ese acuerdo y que el PSOE no ha desmentido las declaraciones de ERC".

La también portavoz del Consell ha hecho hincapié en que el pacto anunciado por ERC "hace añicos todo lo que hemos conseguido en tantos años de democracia solo para nombrar a Salvador Illa presidente de Cataluña".

En opinión de Merino, hay una "quiebra total de los principios de igualdad y solidaridad. Sánchez ya rompió la Constitución cuando aprobó la amnistía y hoy da un paso más en la disolución de la igualdad y la solidaridad".

Y se ha preguntado "qué será lo próximo, ¿va a romper la integridad territorial, la caja común de la Seguridad Social?, solo por su propio interés con el apoyo del PSPV".

Ha dicho que "Cataluña va a pasar a gestionar y controlar todos los impuestos. Es un cupo vasco a la catalana y nos parece increíble que le llamen concierto económico solidario, cuando rompe con la solidaridad".

Merino ha explicado que "mientras Sánchez nos intenta convencer de que esto lo hace por la convivencia, lo que hace es dar alas al separatismo y retoman con este balón de oxígeno el camino hacia la ruptura de la sociedad civil en Cataluña. La hipocresía de Sánchez y de Montero no tiene límites".

Ha añadido que "han abandonado señas como la progresividad. Es un acuerdo histórico pero en lo negativo, infame, supone un quebranto de la Constitución sin precedentes, un golpe de estado fiscal que revienta la Constitución para mantener los sillones con el apoyo del PSPV" y ha hecho "un llamamiento a todos los socialistas que se sientan avergonzados para que levanten la voz y no se pongan de perfil. Dónde está Diana Morant".

Por su parte, el secretario autonómico de Hacienda ha recordado que el principio de ordinalidad refrenda que una comunidad autónoma con una mayor capacidad fiscal no tenga una financiación menor que otra comunidad con una capacidad fiscal menor. El Fondo de Garantía rige ese principio. En 2009, en la negociación del modelo actual, el ministro Solbes propuso fondos de nivelación por lo que Cataluña recibió más de mil millones. Y ha hecho hincapié en que "la Comunitat quiere que los servicios básicos fundamentales estén en igualdad para cualquier español independientemente de la Comunidad en la que viva".

También ha explicado que "no sabemos cómo han estimado esta aportación a la solidaridad. Los cálculos de recaudación en IRPF, IVA y Sociedades suponen una recaudación para Cataluña de más de 50.000 millones de euros. El Estado español dejará de recaudar más de 50.000 millones de euros. En términos cuantitativos es difícil saber el quebranto de cada comunidad autónoma".

Por último, Merino ha señalado que "este acuerdo va a ser inconstitucional. Solo el hecho de que el PSOE esté callado lo confirma. Van a intentar convencernos de que el apellido de solidario es real, pero realmente lo que quieren es el mismo sistema que tienen en País Vasco y Navarra: gestionar todo, recaudar todo y luego en un cuarto cerrado ver cuánto aportan". Y por ello, ha concluido que "Sánchez se mueve mucho mejor al margen de la Constitución. Estoy convencida de que va a haber una reacción conjunta no solo de las comunidades donde gobierna el PP".