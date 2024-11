La Generalitat valenciana adelanta al sábado la puesta en marcha de los tranvías

El conseller de Territorio, Medio Ambiente e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus ha dicho esta mañana que la puesta en marcha de las líneas del tranvía prevista para el lunes, se adelantará al próximo sábado.

El plan de recuperación de transportes tiene tres fases, la primera para las líneas 4,6 8 de Tranvía y la línea 10 del metro desde la estación de Alacant. "Nos poníamos fecha del lunes pero el sábado ya estarán operativas", ha dicho el conseller.

La segunda fase comprende las líneas 1, 2, 3, 5 y 7 del metro que tiene tramos dañados "pero que ya podemos fijar el plazo objetivo en un mes y vamos a intentar avanzarlo".

Respecto a las Líneas 1, 2 y 7 en Valencia Sur, Mus ha dicho que "ahí hay mucho daño en vías, catenarias y estaciones y aún no sabemos cuándo podrá estar repuesta.

Perdimos el centro de operaciones, el cerebro quedó arrasado y estamos haciendo un nuevo centro en los talleres de Machado".

También ha explicado que "ya están en funcionamiento dieciocho nuevas líneas de autobús para suplir el servicio de Metrovalencia en las zonas de mucho uso, como la de Paiporta-Valencia y la de Picanya-Valencia, y que "trabajamos con Renfe para que pongan líneas alternativas".

Además, ha informado de que "nos hemos reunimos con las universidades para pedir que no se exijan la presencialidad, para la mejorar de la movilidad".

El conseller Vicente Martínez Mus, ha informado esta mañana de que el mismo miércoles ya se visitaron por los técnicos de la Conselleria los puentes más afectados. El jueves se adjudicaron los contratos y el viernes ya estaban trabajando las empresas. "Tuvimos 18 vías muy afectadas, once de ellas ya tiene completa la recuperación".

También ha explicado que "hemos evaluado todas las infraestructuras dañadas en 2.600 millones, en un primera estimación abierta a lo que vaya surgiendo, y ya hemos tenido una primera reunión con el ministro y la Diputación".

Hay doce contratos de emergencia para recuperar la mejor conectividad posible y se han visto muy dañados especialmente doce puentes y dos pasarelas en Horta Sur, Hoya de Bunyol, Serranía, Ribera Alta y Baja.

Mus ha repasado que "esencial ha sido la recuperación de la CV400, también la CV 407 donde hubo que retirar coches y hemos recuperado el alumbrado para poder trabajar también de noche. Hemos recuperado conexiones con Picanya, Catarroja, Albal, Massanassa y esperamos habilitar agilizando al máximo Torrent por la CV 33 donde hay dos puentes afectados, uno derrumbado y otro con serios daños".

La directora general de Infraestructuras y Proyectos Urbanos, María José Martínez ha entrado al detalle y ha expuesto que la CV33 y CV36 son las autovías que bordean L'Horta Sud y Torrent y están muy afectadas. Así, en los puentes del barranco del Poyo de la CV 36, la calzada izquierda está sin protecciones y la derecha se ha venido abajo. Se está trabajando en el puente que no se ha hundido pero sus cimentaciones están muy afectadas por lo que se está bombeando hormigón detrás del estribo para consolidar el terreno y también el estribo y poder abrir el puente provisionalmente. Se habilitará con un carril por sentido y en paralelo se va reconstruyendo el puente demolido. "Aún no podemos dar plazos porque el hormigón ha de obtener su resistencia", ha explicado la directora.

Otros dos puentes se los ha llevado el agua en el barranco del Poyo concretamente en la CV36 en Alaquàs. El agua ha derribado uno de ellos y en el otro se ha llevado los pilares pero el tablero está.

El tercer acceso a Torrent es el puente de la CV 403 (el de McDonalds) donde se ha dañado el puente y la calzada, que se ha descalzado. "Estamos centrados en reponer el estribo para que se pueda ir hacia Alaquàs y Aldaia. También se empezará por la calzada menos dañada con un carril por sentido en las próximas semanas", según Martínez.

Otra zona dañada es Cheste, la CV50. Se trabaja en el entorno de Real y de Montroi. Hay problemas en el tablero que se ha desplazado y en las cimentaciones aunque no son inestables en corto plazo. Hay otro puente antes de llegar a Real que hay que cimentarlo.

Cheste también está afectado en un puente en el PK 74 y otro puente que conecta Cheste con la A-3.

En Villamarxant, el acceso sur por CV50 está dañado un puente y una pasarela; y en el acceso norte, una pasarela.

Puente desplazado 30 centímetros

En Algemesí, en la CV 42 se ha desplazado un puente 30 centímetros por lo que los técnicos están accediendo a las cimentaciones y calculando la afectación. Si las pilas pueden soportar el tablero, se reabrirá al tráfico. "Estas son las actuaciones más serias y más gordas" ha dicho la directora general, que también ha citado la CV390 que une Benagéber con Tuéjar y es el acceso al canal que riega la Serranía y el Camp de Turia. "Sobre el 18 o 19 de noviembre se asfaltará y se podrá utilizar ese tramo de carretera para que la CHJ pueda reparar el canal".

También ha dicho que la recuperación de la CV400 que va paralela a la pista de Silla era fundamental porque por ahí accedían las emergencias.

Por último, ha enumerado que "siguen cerradas al tráfico un tramo de la Cv36, la CV33, la CV309, la CV42, un tramo de la 403, un tramo de la CV407 y la CV50".

El conseller Mus también se ha referido al saneamiento y ha dicho que la EPSAR registró incidencia en 122 depuradoras y colectores, de los que 28 fueron catalogados como puntos críticos. El 80 por ciento de las depuradoras ya están funcionando perfectamente gracias al trabajo de 400 operarios.

Respecto a los residuos se retiran 2.500 toneladas diarias de residuos mezclados por lo que se ha habilitado un plan de choque por el cual se sacan por el día de los cascos urbanos a unas campas habilitadas y se trasladan de noche a los centro de tratamiento. "Hemos habilitado canteras también para dar destino transitorio, y hemos dotado las campas y canteras de iluminación. Hay diez plantas preparadas. Son depósitos transitorios. Las canteras son la última posibilidad y aun no se ha usado", ha dicho el conseller Mus quien ha reiterado que "imagínense las necesidades de movilidad de esos servicios, por eso insistimos en que el uso del coche sea el imprescindible".

También ha dado cuenta del protocolo de atención a animales por el que los agentes medioambientales de la Generalitat participan y se han establecido puntos de suministro y atención veterinaria primaria en Catarroja, Paiporta Picanya y Benetússer. Están colaborando asociaciones animalistas y el colegio de veterinarios.

Contratos de emergencia de acuerdo a la Ley

El conseller se ha referido a la inversión realizada en contratos de emergencias y ha dicho que "no se sabe aun. Vamos atacando necesidades sin saber cuál es el final. Como ha dicho la directora si con el hormigonado es suficiente, bien, si no, se repara todo. Tal como vemos el resultado de las reparaciones vamos viendo las pruebas. Planificando tal como vamos viendo. Si está apta para tráfico ligero, o para camiones, se va abriendo a un tráfico o a otro. Esto requiere pasos seguros y que los que abrimos esté garantizado. Vamos muy rápido pero eso no puede comportar defectos de seguridad".

HA puesto el ejemplo de la pasarela que une en Torrent el casco urbano al colegio Juan XXIII. "Los niños no pueden acceder. Eso es una prioridad. Otra que une Picassent con Alcàsser para fomentar la movilidad sin el vehículo privado".

Respecto a los contratos de emergencia y en respuesta a una pregunta, ha dicho Mus que "no me ha preocupado nada la cuestión corrupción de los contratos de urgencia. Da herramientas la ley con las situaciones de emergencia que no da en otros momentos. La prioridad ha sido dar solución a los problemas. Le confieso que no miramos con demasiado detalle en qué sistema había que hacerlo, con la cobertura mínima legal y la transparencia necesaria, pero hoy exigía utilizar el extremo máximo de las posibilidades de la emergencia con todas las empresas que podíamos invitar capaces de hacer esa obra. No es la mejor manera pero es la que tenemos que utilizar".

En ese sentido la directora general, María José Martínez, ha ampliado que "estamos hablando de obras de emergencias previstas en la Ley de Contratos del Sector Público que permiten la contratación oral y luego la formalización en un mes. No podemos quedarnos esperando a ver quién es el más barato. Hemos dividido en muchos lotes porque es lo más eficiente. tenemos una constructora distinta en cada proyecto. Ninguna constructora ha repetido y tenemos un cuadro de precio y todas van a cobrar lo mismo por el metro cúbico de hormigón, por el metro de encofrado... Hay un cuadro único para todas las obras. En la obra de emergencia no se puede hacer obras más grandes, hay que reponer lo que habían antes de la emergencia. No se puede mejorar".

El conseller también ha contestado a preguntas de los periodistas que los accesos a los polígonos industriales forman parte de las competencias de los ayuntamientos.

Respecto a los daños en cementerios, y aunque no es de su competencia, Martínez Mus ha dicho que "se está trabajando en reubicar a otros cementerios de forma temporal durante unos años, creo que se ha reducido el plazo de exhumaciones de cinco años a los dos años para poder devolver los cuerpos a los pueblos donde hoy no se pueden enterrar".

Por último, el conseller se ha referido a los trabajadores de la Conselleria que han padecido efectos personales. "Espero que puedan superar todo el sufrimiento que están padeciendo".

Ha mostrado su agradecimiento "a empresas, profesionales y autónomas que sin preguntar cómo ni pedir nada a cambio, han estado colaborando noche y día. Estamos convirtiendo en contratos de emergencias todo ese tipo de necesidades, pero hasta el día de hoy han estado trabajando por puro altruismo".

Ha dicho que los 1.700.000 desplazamientos genera la ciudad de Valencia y su entorno metropolitano parecía imposible organizarlo sin cercanías, metro o tranvía, y los valencianos lo están haciendo posible con dificultades, sin utilizar el vehículo privado.