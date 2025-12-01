El Gobierno no asegura que todas las obras hidráulicas de la dana estén en marcha en 2030

Las diecisiete obras de emergencia que realiza la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tras la dana del 29 de octubre de 2024 podrían estar concluidas en junio de 2026, mientras que las actuaciones incluidas dentro del Plan de Recuperación y mejora de la Resiliencia se prevé que en 2030 estén "prácticamente todas en ejecución".

Así se ha señalado antes de la jornada técnica sobre la recuperación tras la dana 'Plan de Recuperación y Mejora de la Resiliencia en territorios afectados por la dana en la Comunitat Valenciana', inaugurada por la comisionada especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana, Zulima Pérez, y el presidente de la CHJ, Miguel Polo.

El director técnico de la CHJ, Manuel Torán, ha asegurado, preguntado por la petición del PP de que se construyan más presas, que estas y cualquier infraestructura hidraúlica "no pueden improvisarse" sino que tienen que estar "dentro de una planificación seria, coherente y desde el punto de vista hidráulico e hidrológico muy bien planificada".

Por su parte, Teodoro Estela, asesor de la Presidencia del CHJ, ha asegurado que las obras de ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan "normalmente podrían llegar a costar cerca de diez años, pero la idea que tenemos -ha añadido- es que en el 2030 esté prácticamente todo en ejecución".

Antes de empezar el acto, Zulima Pérez ha recordado a los periodistas que el Plan, que ha recibido un centenar de alegaciones, muchas de las cuales han sido tenidas en cuenta, contempla medidas para la recuperación por importe de 731 millones de euros y para la prevención y protección por 551 millones, y hay proyectos muy avanzados y otros en los que redacción y licitación empezarán en breve.

"La Generalitat insiste en que lo está haciendo a pulmón", ha criticado Zulima Pérez, quien ha recordado que es una administración que tiene la capacidad de autogobierno y, por tanto, hay actuaciones que "evidentemente va a tener que financiar".

No obstante, ha añadido, la Generalitat "se puede sumar para que se puedan cubrir muchas de las actuaciones que está realizando. Por lo tanto, lo de hacerlo a pulmón es una cuestión de todas las administraciones. El dinero de la Administración General del Estado también es dinero de los ciudadanos y ciudadanas".

Respecto a las 17 obras de emergencia previstas tras la dana por la CHJ, presupuestadas en 220 millones de euros, Manuel Torán ha explicado que hay una ejecución "dispar", ya que las obras sobre infraestructuras como el canal Júcar, la presa de Forata o las del SAIH "están más adelantadas" y las que estén con menos adelanto son las que competen a actuaciones de restauración de la funcionalidad del cauce.

Tras señalar que en "circunstancias muy buenas" las obras de emergencia de la CHJ podrían terminarse en junio de 2026en un porcentaje muy superior al 90%, ha explicado que en las zonas en las que están trabajando se ha modelizado digitalmente el terreno para reducir al máximo la afección de una nueva avenida.

Por su parte, Estrela ha indicado respecto al Plan que hay algunas actuaciones que ya se han hecho, otras que se van a licitar en breve, otras que estarán en ejecución en 2026 y otras que se irán haciendo durante los próximos años.