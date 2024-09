Gobierno y oposición se echan la culpa de la proliferación de apartamentos turísticos en Valencia

El Gobierno municipal y la oposición de la ciudad de Valencia se han echado la culpa mutuamente de la proliferación de apartamentos turísticos en la capital. Desde la oposición se ha reprochado que en una año de gobierno del PP se han creado el 25 por ciento del total, mientras que los populares han dicho que era "paradójico" estar satisfechos por haber hecho el otro 75 por ciento, y les han recordado que el gobierno anterior autorizó la instalación de estos apartamentos en bajos comerciales, algo que probablemente, está dentro de los "errores" que la portavoz de Compromís, Papi robles, ha reconocido que también cometieron.

El turno de los grupo políticos lo ha abierto el portavoz de Vox, Juan Manuel Badenas quien ha dicho que el balance de once meses de gobierno de Valencia "es positivo porque hemos mejorado la vida de los valencianos".

Ha calificado a la formación ultra como "un partido de gobierno, leal, y un gran gestor".

Según Badenas, "hemos bajado las cifras de desempleo a niveles que no se veían hace dieciséis años, con la única cuota que importa: la cuota del talento" y ha anunciado que "estamos trabajando por el gran pacto por el empleo 2025-2029 donde participan representantes de los trabajadores, empresarios, universidades".

Ha dicho que la Feria Valencia Empleo ha tenido 40.000 asistentes y con la presencia de los empresarios y que se han ampliado las ayudas a emprendedores y se ha incluido a "sectores olvidados como los agricultores a los que hemos destinado 250.000 euros".

Repasando sus áreas de gobierno en la gestión municipal ha dicho que "desde la concejalía de Devesa Albufera se ha impulsado la declaración de L'Albufera de reserva de la biosfera. Se ha instalado un sistema de iluminación respetuoso con el entorno. Hemos recuperado la bandera azul en Arbre del Gos".

En el área de jardines "hemos podado más de 14.000 árboles y 4.500 palmeras, y plantado 3.700 nuevos ejemplares", si bien no ha mencionado el árbol de Navidad que apenas duró unos meses por estar en un ambiente inapropiado, como le ha recordado la portavoz de Compromís.

Ha dicho que "hemos recuperado el belén municipal. A Expojove ha vuelto la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército que representan la solidaridad entre todos los españoles y la Gran Feria de Valencia se ha descentralizado y se ha llevado a las pedanías".

Ha anunciado que "vamos a implantar un plan de seguridad en todos los espacios verdes de la ciudad. Queremos que los parques sean espacios seguros y tranquilos para las familias y para cualquier persona. Seguiremos invirtiendo en la renovación de los parques infantiles".

También ha dicho que "estamos diseñando un plan estratégico para aumentar el número de árboles en cada barrio, para que luego digan que somos negacionistas. Estamos en proceso de rebautizar otros parques de la ciudad con nombres de víctimas del terrorismo".

Por último ha lanzado su consigan política y a dicho que "vamos a defender la libertad de expresión porque permite desarrollar las demás libertades. Si hay algún xenófobo o algún racista será conveniente que algunos se miren en el espejo. Los miembros de Vox vamos a hacer como los miembros del grupo alemán la Rosa Blanca y que fueron guillotinados por defender la libertad de expresión. Vamos a defender la libertad de expresión y no cederemos a las presiones".

Por su parte, el portavoz socialista Borja Sanjuán ha hablado "en defensa de las voces que no quieren que se escuchen" y ha pedido a Vox que "no asuma las Rosas bancas porque usted no hubiera estado con los guillotinados".

En este punto, Badenas se ha ausentado del pleno y Sanjuán le ha llamado cobarde y fascista.

El socialista ha dicho que "Valencia ha dejado de ser una ciudad vivible y ahora una ciudad vendible. Donde había barrios hoy hay zonas para que inviertan los fondos buitres. Este ayuntamiento no quiere vecinos, quiere inversores y turistas".

Ha explicado que "el 60 por ciento de los que compran las nuevas viviendas lo hacen sin hipotecas. No son familias de la ciudad de Valencia" y ha señalado que "está poniendo la alfombra argumental para reurbanizar huerta".

Sanjuan ha acusado a Catalá de que "con usted el tema de los apartamentos turísticos se ha desbocado" y ha dicho que "dejar de ser ciudad es que cierren los sitios que te identifican, como la librería Izquierdo".

El portavoz socialista ha señalado que "ser alcaldesa es poner en el centro a tus vecinos y no a los turistas. Abra el debate de cuántos turistas caben en la ciudad y pongamos la tasa turística de una vez".

Tras la alocución de Sanjuán, tanto la edil de Vox, Cecilia Herrero, como su portavoz, Badenas, han pedido al socialista que retire las acusaciones de fascista, algo que no ha sucedido, por lo que han anunciado acciones legales.

Por su parte, la portavoz Papi Robles (Compromís) ha acusado a Catalá de tener dos concejales que amedrentan en los pasillos a las entidades sociales "como perros de presa".

"Ha tenido chapapote en las playas y usted estaría en algún sitio porque solo apareció cuando el problema ya estaba resuelto". Robles le ha entregado una muestra de arena con chapapote de la playa de la Malvarrosa "porque usted no fue a verlo"

Ha señalado que "en barrios como Russafa o El Carmen ha subido el alquiler un 30 por ciento en un año. En cinco meses hemos aumentado 800 pisos turísticos. Alguien les hizo una escuchita de la moratoria".

Y ha considerado que "se han de prohibir de manera definitiva los apartamentos turísticos en esta ciudad. Mira esta ciudad con ojos de especuladora y a usted le votaron los vecinos, no los especuladores".

Ha dicho que hay "más ratas, más basura y más cucarachas en barrio periféricos" y que "la Mare de Déu tendría bochorno de sus políticas sociales".

También ha relatado que "un millón y medio de coches más al año entran en Valencia" y ha concluido que "son un gobierno ineficaz, retrógrado y pirata. Soy consciente de que no lo hemos hecho todo bien y nos hemos equivocado, pero somos gente honrada, que va de cara".

Juan Carlos Caballero, portavoz del PP ha dicho que "a los valencianos no se les ha olvidado los problemas que su gobierno originó y ahora proponen soluciones que no hicieron. Cuatro años el Palau cerrado, los mercados apuntalados y los polideportivos cerrados. Les recordaremos por los paraguas de la cola del padrón".

Ha acusado a la oposición de prometer un parque público de 4.500 viviendas y tras ocho años de gobierno, solo hicieron 14. "En solo un año el gobierno ha puesto en marcha 950 viviendas de protección oficial".

Ha dicho que "son ustedes una izquierda Air B&B porque dieron de alta 4.500 apartamentos turísticos, el 75 por ciento, y no crearon equipos de inspección y relajaron las ordenanzas para que los bajos pudieron convertirse también en apartamentos turísticos".

Para Caballero "el legado de Ribó fue una plantilla de policía mermados. Una ciudad con problemas de okupación. Hoy Valencia es más limpia y más segura y se han reducido las quejas vecinales un 40 por ciento y la criminalidad ha disminuido el doble que en Barcelona y en Madrid. Hemos pasado de una EMT quebrada y estafada a una EMT saneada y con récord de pasajeros y de conductores (93 más)".

Y ha concluido que "Valencia ha despertado a esos ocho años de letargo, de parálisis y ya no hay nada que le pare".

La alcaldesa Catalá, en su segundo turno, ha mostrado su rechazo absoluto a la violencia contra la mujer y ha señalado que

"ha habido declaraciones más o menos desafortunada pero pide que no se ofenda a ningún concejal y que no se hable de su vida personal".

También ha dicho que la contaminación atmosférica ha disminuido y que el dióxido de nitrógeno lo ha hecho en un 25 por ciento.

Ha negado que se haya bajado el IBI a las grandes superficies porque no se ha tocado el IBI diferenciado. "O miente o se equivoca".

Ha preguntado dónde hicieron aparcamientos en altura: "me interesa mucho el tema, ¿me pueden decir dónde están los que hicieron ustedes?", ha ironizado.

Ha referido que antes de fin de año habrá 200 policías locales más, y respecto a la promesa de crear 500 puesto ha dicho que "solo llevo un año". Ha negado que vaya a recalificar huerta.

Y por último ha tendido la mano: "no les quepa duda de que las propuestas de resolución las voy a estudiar y si se puede, las voy a poner en marcha".