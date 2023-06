El Gobierno valenciano en funciones aprueba la subida salarial de los profesores universitarios asociados

El pleno del Gobierno valenciano seguirá reuniéndose en funciones hasta que se conforme un nuevo Consell. Este viernes la vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, ha dado cuenta de los asuntos que ha aprobado el Consell que, como es obvio, están limitados. "No podrá aprobar nuevos gastos ni tomar cualquier decisión a futuro". Tampoco podrá, por supuesto, aprobar ningún decreto ley, un tipo de norma que no necesita pasar por Les Corts, ni firmar nuevos contratos ni licencias de ningún tipo.

Aun con estas limitaciones ha podido dar luz verde a la modificación del Decreto 174/2002, de 15 de octubre, sobre régimen y retribuciones del personal docente e investigador contratado laboral en las universidades públicas valencianas, con lo que adapta su retribución a los incrementos salariales fruto de la negociación colectiva. También se adaptan estas retribuciones a la Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario.

La redacción del artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 abrió la posibilidad de permitir la mejora retributiva acordada en 2019 en el marco del III Convenio Colectivo del Personal Laboral Universitario. La mejora retributiva se aplicará desde el 1 de enero de 2023, para lo que la Generalitat va a transferir a las universidades la dotación necesaria para hacer efectivo su abono, que se ha cuantificado en algo más de 20 millones de euros.

Mas ha remarcado que la gestión es la única prioridad de la Generalitat. "Seguiremos con rigor y trabajando hasta el último día", aunque ha admitido que la reunión ha sido diferente a las celebradas antes de las elecciones por la "perspectiva anímica" no ha querido hacer valoraciones sobre las causas que han llevado a los tres grupos que conforman el Botànic a perder la mayoría necesaria para seguir gobernando.

A título personal ha admitido estar preocupada por que se produzcan ciertos retrocesos. Mas ha precisado que como responsable de las políticas de Igualdad, le preocupa el futuro del pacto valenciano contra la violencia machista o que la situación de los beneficiarios de la dependencia pueda volver a como estaba en 2015.

Así mismo, ha insistido en que las políticas contra la violencia machista y en favor y apoyo de las mujeres víctimas y de sus hijos no pueden pararse sea quien sea quien gobierne el Consell, ha dicho, pues a su juicio esto es "una cuestión de consenso social, no de ideología", por lo que no entendería que un gobierno "le diera la espalda a una parte de la sociedad que sufre y lo pasa mal".

También le preocupa que el futuro gobierno no continúe con la reversión de las concesiones sanitarias que estaban programadas. Ha solicitado al nuevo Consell, "participación y diálogo" como el que ha practicado el Botànic, sobre todo, en momentos complejos como los de la pandemia.