Morant anuncia que su ministerio dará una ayuda de 200.000 euros a la Acadèmia Valenciana de la Llengua

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidad, Diana Morant, ha anunciado este jueves que el Ministerio de Ciencia va a dar una subvención directa de 200.000 euros para este año para "rescatar y fortalecer" la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

La también secretaria general de los socialistas valencianos ha asegurado que próximo año la ayuda superará los 380.000 euros "para fortalecer" una institución que ha visto reducido su presupuesto por parte de la Generalitat Valenciana.

Y es que el Consell ha recortado un 25% las aportaciones este ejercicio a la Acadèmia Valenciana de la Llengua. La institución ha pasado de contar con 3.976.435 euros a 2.979.080 euros.

Por ello, Morant, en el desayuno informativo organizado por Forum Europa Tribuna Mediterránea ha asegurado que su ministerio le dará a la AVL una ayuda directa de 200.000 euros. Al año siguiente, serán 328.000 euros. Con lo que, finalmente, la suma que recibirá la entidad será de 538.000 euros.

La ministra ha avisado de que el Consell "se equivoca" al hacer de la lengua un elemento de "frentismo" y convertirla en un debate "estéril" e "interesado".

La también secretaria general del PSPV ha asegurado que en la Comunitat Valenciana no existe un "conflicto" sobre el valenciano, y ha reivindicado que como ministra va a "salir al rescate" de la institución normativa con una subvención que, según ha dicho, supone "defender con hechos" la lengua propia y a la AVL.