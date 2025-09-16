Investigado por homicidio un conductor drogado que chocó contra un turismo averiado en Paterna (Valencia)

La Guardia Civil investiga por un delito de homicidio por imprudencia grave al conductor de un tractocamión que dio resultado positivo en drogas en la prueba que se le realizó por los agentes tras haber colisionado con un turismo que estaba parado en el arcén por una avería mecánica y cuya conductora falleció.

Según la Guardia Civil, los hechos ocurrieron le pasado 8 de agosto a las 13:05 horas cuando se produjo un accidente en la V-30 a la altura de Paterna (Valencia).

En el siniestro, un vehículo articulado compuesto por un tractocamión y un semirremolque colisionó contra un turismo que se encontraba parado en el arcén derecho a causa de una avería mecánica. A consecuencia del mismo, una persona que estaba en su interior falleció.

Al lugar se desplazaron servicios de emergencias y efectivos del Subsector de Tráfico de Valencia, aunque los servicios médicos solo pudieron que certificar el fallecimiento de la conductora del turismo, una mujer de 63 años. Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Valencia se hizo cargo de la investigación del accidente.

Los guardias civiles sometieron al conductor del tractocamión a las pruebas de detección alcohólica por medio de aire espirado y la prueba salival de drogas, y arrojó un resultado positivo en esta última.

Tras remitir la prueba salival al laboratorio de referencia concertado por la Dirección General de Tráfico, se recibió la confirmación del resultado positivo en la mencionada sustancia.

En el transcurso de la reconstrucción del siniestro, agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia han procedido a la investigación del supuesto autor, de 46 años de edad, por la supuesta comisión de un delito de homicidio por imprudencia grave.

El Código Penal prevé una pena por el delito de homicidio por imprudencia grave que puede alcanzar los cuatro años de prisión y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores hasta seis años.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Paterna (Valencia).

En caso de avería o accidente la Guardia Civil recomienda a los usuarios que abandonen completamente la calzada hacia un lugar seguro.