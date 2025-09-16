Así funciona la nueva tarjeta digital de la EMT Valencia que entra en vigor el 1 de octubre y que no existe en ninguna otra ciudad de España

El autobús en Valencia sumará el próximo mes de octubre una nuevo sistema de pago. MovimEMT mediante tarjeta bancaria que entrará en vigor el próximo 1 de octubre permitirá viajar de manera ilimitada por 21 euros al mes en la red de EMT València.

Según han informado desde EMT, a partir del 1 de octubre, las personas usuarias podrán acceder al autobús simplemente validando su tarjeta bancaria registrada, sin preocuparse por recargar saldo ni pensar en qué tipo de abono le conviene activar.

Para empezar a usar el nuevo sistema, bastará con acceder al nuevo espacio personal de la web de EMT València y dar de alta una tarjeta bancaria, que puede ser física o virtualizada en el móvil o el reloj. Una vez completados estos pasos, ya se podrá usar la tarjeta para validar a bordo con la nueva tarifa.

El concejal de Movilidad de València, Jesús Carbonell ha explicado que su objetivo es que el transporte público sea la primera opción de la ciudadanía para realizar sus desplazamientos en la ciudad, "y eso pasa por hacerlo cómodo, rápido y sencillo de usar".

Con este lanzamiento, EMT tiene como objetivo "adelantarse a las tendencias de digitalización" y avanzar "hacia un modelo más moderno, digital y adaptado a las necesidades reales de las personas”, ha subrayado el concejal.

Con este sistema, cada trayecto tiene siempre el precio del bonobús (0,51 euros por viaje hasta el 31 de diciembre, con los descuentos subvencionados por el Ayuntamiento de Valencia y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) y existe un límite mensual, ya que tras 41 viajes, el resto del mes es gratuito, sin importar la cantidad de validaciones adicionales que se realicen.

En la práctica, significa que nadie gastará más de 21 euros al mes, disfrutando de la libertad de moverse sin necesidad de planificar cuántos trayectos hará, según el Ayuntamiento.

El nuevo modelo, "pionero en España en el sector del transporte en autobús, garantiza además que cada cliente pague siempre el mejor precio posible. Al final de cada jornada, el sistema calcula automáticamente todos los viajes realizados, descuenta los transbordos gratuitos y aplica la tarifa más ventajosa. Además, si la persona llega a acumular más de 41 viajes, el resto de los realizados en el mes natural serán gratuitos".

Además, una de las grandes novedades del sistema implantado es que también pueden emitirse tarjetas de transporte tradicionales asociadas a la cuenta principal.

Estas tarjetas se graban con un identificador seguro -un "token"-y facilitan que una persona pueda gestionar los viajes de su familia, o de cualquier grupo de personas, sin necesidad de recargas previas. Se pueden solicitar en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de EMT acudiendo con el DNI de la persona que va a usar la tarjeta, ya que se trata de tarjetas personalizadas, y tienen un coste de 5 euros.

De este modo, una madre o un padre, por ejemplo, puede asignar a sus hijos tarjetas asociadas, que les permitan moverse sin necesidad de recargar, y controlar desde el espacio web de EMT todos los viajes y cobros diarios. Cada tarjeta tendrá su contador único e independiente de viajes para que, en caso de superar los 41 en el mes natural, poder viajar de manera gratuita.

Por último, para mayor seguridad, desde el espacio personal se pueden cambiar o desactivar tarjetas por internet de manera inmediata.