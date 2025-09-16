Valencia necesita al área metropolitana para compensar las 133.400 viviendas que necesita construir

Un informe de Cámara Valencia señala que, si no se adoptan medidas urgentes, la provincia de Valencia tendrá hasta el año 2030 un déficit de 133.340 viviendas para atender la demanda del mercado inmobiliario, algo que se podría paliar en parte con un desarrollo urbano del área metropolitana acompañado de servicios de transporte.

El documento, titulado 'La vivienda en la provincia de Valencia', ha sido presentado este martes por el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, quien ha destacado que la vivienda es actualmente "el principal problema social" en Valencia, España y gran parte de Europa, y por integrantes de la comisión de proyectos estratégicos de la institución cameral.

Tras detallar los factores que limitan la oferta de vivienda, como el incremento del coste de los materiales, de la mano de obra y del precio del suelo, el endurecimiento de la normativa técnica y la lentitud burocrática, y los que limitan el acceso a la vivienda, como el precio y el aumento de la población, del turismo y de la esperanza de vida, el informe plantea propuestas.

Así, la Cámara de Comercio aboga por incrementar el suelo urbanizable, por un marco normativo que no frene la edificación de viviendas, por reducir los tributos y gravámenes a la vivienda, y por un desarrollo residencial en el área metropolitana de València, dado que en la capital apenas se puede crecer más, acompañado de servicios públicos que faciliten la movilidad.

