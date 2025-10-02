La jueza de la dana pide a Emergencias el informe que motivó lanzar el Es-Alert el domingo pasado por las lluvias

La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha solicitado a la Conselleria de Emergencias un informe sobre las medidas de seguimiento de la emergencia y de protección a la población que adoptó el Centro de Coordinación de Emergencias ante las últimas lluvias y la alerta roja de esta misma semana.

En una providencia remitida este jueves por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la magistrada pide conocer las medidas adoptadas ante el episodio meteorológico que afectó a la Comunitat Valenciana a principios de esta semana, y que "dio lugar a la remisión de un mensaje de alerta a la población el domingo 28 de septiembre de 2025, a las 15:28 horas".

También acuerda unir a la causa las grabaciones aportadas por À Punt -que tuvieron entrada en el Servicio Común Procesal de los Juzgados de Catarroja el viernes 26 de septiembre y en el propio juzgado este miércoles 1 de octubre- y dar traslado de las mismas a las partes.

No obstante, respecto a la grabación que figura en la documentación aportada como documento número 2, la instructora precisa que se una al procedimiento exclusivamente la parte que guarda relación con la causa.

Pide, además, que se recabe certificación de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) sobre la correspondencia entre la hora que consta en el 'videowall' que aparece en la grabación número 2 y la hora que aparece en el reloj de la grabación de dicho documento.

La jueza dispone, asimismo, dar traslado de las grabaciones realizadas y aportadas al órgano judicial por una productora contratada por la Conselleria de Emergencias, aunque pide a esa productora que le complete la información con indicación de la hora exacta en la que fue grabado cada vídeo.

También ordena unir a la causa las grabaciones remitidas por RTVE respecto de la reunión del Cecopi de 29 de octubre y dar traslado a las partes.

Por otro lado, la letrada de la Administración de Justicia ha emitido este jueves una diligencia de ordenación en la que se fijan fechas para varias testificales entre los meses de noviembre y diciembre.

En concreto, están citados a declarar como testigos a partir del 4 de noviembre y hasta el 17 de diciembre un coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia; la responsable de comunicación de Emergencias de la Generalitat; el jefe del equipo técnico de atención del teléfono 112, y un supervisor de ese servicio.

También se cita a un coordinador de prevención de Emergencias, una trabajadora de la empresa Ilunion, un perito y la exjefa de gabinete de la exconsellera de Justicia Salomé Pradas, así como a varios perjudicados.