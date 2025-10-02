Lluvias más que probables en Castellón en un jueves en el que el calor dará una tregua en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana registrará este jueves intervalos nubosos, con probables brumas y bancos de niebla en los interiores de Valencia y Alicante, y no se descartan chubascos dispersos en el litoral de Castellón a primeras horas del día.

Las temperaturas apenas variarán y el viento será flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El viernes predominará el cielo poco nuboso con nubosidad alta, aumentando a intervalos nubosos en el tercio norte por la tarde, y probables estratos bajos, brumas y bancos de niebla en zonas del interior de Valencia y Alicante por la mañana.

Las temperaturas mínimas no variarán, las máximas sufrirán un ascenso y el viento será flojo variable, con intervalos de suroeste moderado en el litoral de Alicante en las horas centrales y tendiendo a predominar la componente oeste en el interior la segunda mitad del día.

Las temperaturas extremas registrada en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes: Castellón 17,6 y 26,5 grados; Valencia 18,2 y 26,5 grados; y Alicante 17,4 y 26,7 grados.