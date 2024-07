Más allá de Benidorm: esta es la mejor ciudad española para retirarse

Las cifras no mienten, España sigue siendo el destino predilecto para los extranjeros que desean jubilarse. No es solo por su clima cálido, sino también por su gran oferta gastronómica y la vida y ambiente en cada calle de sus ciudades, atrayendo a miles de adultos mayores desde el extranjero. De hecho, España se posiciona por delante de otros destinos populares entre los jubilados como Portugal, México y Panamá.

Un informe basado en la encuesta del portal 'Live and Invest Overseas' destaca una ciudad en particular, fuera de las habituales. Esta vez no se trata de Benidorm o Málaga, sino de Valencia, que se sitúa como la número uno en el listado mundial, maravillando con su encanto, gastronomía, paisajes y cercanía con el idílico mar Mediterráneo.

Listado de las mejores ciudades para jubilarse

En primer lugar, como se mencionó antes, se encuentra Valencia. Su impresionante arquitectura, deliciosa paella y costa atraen no solo a turistas, sino también a quienes deciden quedarse y convertirse en locales. Un detalle importante es el coste de vida, más bajo comparado con otras ciudades españolas como Madrid y Barcelona.

Valencia cuenta además con un excelente sistema de salud tanto público como privado, favoreciendo a los mayores que suelen necesitar chequeos constantes. El equilibrio entre la vida citadina y la brisa mediterránea ofrece un reposo ideal. La ciudad alberga numerosos eventos y festivales, museos, teatros y galerías de arte. Los jubilados pueden disfrutar de actividades como paseos en bicicleta, caminatas por la Albufera y visitas a mercados locales.

En segundo lugar se encuentra Braga, en Portugal, seguida de Mazatlán en México; Creta, Grecia; Chitré, Panamá; Gascony, Francia; Kotor Bay, Montenegro; Cayo District, Belice; Phuket, Tailandia; y Santa Marta, Colombia.

Otras ciudades españolas

España ofrece diversas ciudades ideales para la jubilación, gracias a su alta calidad de vida y rica oferta cultural. Valencia se destaca por sus servicios de salud y vibrante vida cultural, mientras que Málaga y Alicante son apreciadas por su ambiente acogedor y asequibilidad. Granada y Sevilla ofrecen una mezcla de historia y una dinámica escena cultural. Bilbao y San Sebastián son conocidas por sus servicios de salud de primera clase y calidad de vida.

Además, Palma de Mallorca proporciona una vida cultural activa, y Salamanca y Cádiz ofrecen entornos tranquilos y acogedores, perfectos para un retiro relajado y enriquecedor. Estas ciudades combinan una variedad de atractivos, convirtiendo a España en un destino privilegiado para jubilados que buscan disfrutar de una vida activa y plena.