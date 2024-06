Matricidio en Valencia: la acusada de degollar a su madre admite los hechos pero culpa a su novio de planificarlo

La acusada de degollar a su madre y de apoderarse de sus fondos, Marya T. H. ha admitido este lunes, ante el Tribunal del Jurado, que le propinó un corte en el cuello después de que su novio, menor de edad, planificase y ejecutase una agresión a golpes. Los hechos ocurrieron en la localidad valenciana de l'Alcudia de Crespins.

Esta joven, que tenía 18 años el 1 de abril de 2020 cuando cometió el crimen, ha admitido que ella y su novio, de 17 años, eran consumidores habituales de cocaína, speed y marihuana y que estaban endeudados.

Entre constantes sollozos ha relatado que el joven sellevaba mal con su madre y que ambos planificaron su asesinato.

"Un día vino a casa con una barra de pan y un cuchillo. Yo ya sabía lo que iba a hacer. Fue a la cocina, cogió amoniaco y se lo tiró a la cara a mi madre, que estaba durmiendo en el sofá. Mi madre se asustó y él empezó a pegarle. Yo me fui al baño".

"Al salir del baño -ha continuado la acusada- vi la sangre de la cabeza de mi madre. Oí golpes, le dio con una mancuerna. Él empezó a decirme que tenía que hacer algo y me dio el cuchillo. No supe lo que hacer, iba y venía, y a la tercera fui y le corté en el cuello. No sé si mi madre estaba viva, yo creo que sí, escuché cómo agonizaba con sangre en la boca", ha agregado.