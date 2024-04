Mazón anuncia un estudio de las Cámaras de Comercio que justifica la necesidad de la segunda pista del aeropuerto de Alicante y la ampliación del de Valencia-Manises

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández sigue en el centro del foco mediático; hoy el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha aprovechado la presentación de las nuevas rutas aéreas de EasyJet para pedir de nuevo la construcción de la segunda pista del aeródromo. Algo que el Consell sustentará en un informe de las Cámaras de Comercio que medirá el impacto económico del retraso en su construcción. El mismo informe avalará, ha dicho Mazón, la necesidad de la ampliación del aeropuerto de Valencia-Manises. “No se puede esperar ni un minuto más por necesidad, no por reivindicación sino por convencimiento, por capacidad de crecimiento". Según Mazón, ese estudio demostrará "no solo las posibilidades que tenemos de poner en marcha esos proyectos, sino las posibilidades que perdemos y ya hemos perdido por no haberlo hecho".

Tampoco ha querido dejar pasar la ocasión la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, para hacer alusión a la segunda pista del aeropuerto que “es una prioridad” para el Gobierno de España. Según Bernabé, en el momento que los técnicos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, requieran del Gobierno de España inversión para ello, la tendrán. A la conexión ferroviaria del aeródromo alicantino con las ciudades de Alicante y Elche también ha aludido Bernabé para garantizar que estará operativa en 2030, dado que, ha dicho, se financiará con fondos europeos, los Next Generation.

En el acto, la compañía aérea de bajo coste EasyJet ha presentado hoy diez nuevas rutas con Europa, ofreciendo un total de 22. La gran novedad es que, tras 25 años operando en el aeródromo alicantino, estrena base, la cuarta de la compañía en toda España, y lo hace con tres aviones, de la familia Airbus A320, y creando 100 puestos de trabajo.

Y las previsiones para este verano en el aeropuerto, entendiendo por tal el periodo que comenzó el domingo pasado y concluye en octubre, ofertará un 13% de asientos que en 2023; traducido a números son 14,2 millones más de asientos en un total de 77.000 operaciones, según la información facilitada hoy en el acto de presentación de los nuevos destinos.

Al ampliar sus destinos, se podrá volar con la compañía a ciudades como Ámsterdam, Ginebra, Praga y Nantes, entre otras. La directora del aeropuerto, Larua Navarro, ha destacado que el aumento de la oferta está contribuyendo también a la desestacionalización del aeropuerto y se están llenando horas valle de tráfico. “Esto es bueno y ayuda a una mejor organización".

Tono reivindicativo

Sin duda el tono reivindicativo ha sido la nota dominante del acto; algo que ha quedado patente en un breve coloquio entre el presidente de la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, Hosbec, Fede Fuster, la secretaria general de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, CEV, Esther Guilabert, y el secretario general la Asociación de Promotores de la Provincia de Alicante, Provia, Jesualdo Ros; los tres han coincidido en reivindicar con urgencia la segunda pista del aeropuerto y la mencionada conexión ferroviaria.

Al aeropuerto alicantino han acudido los alcaldes de Alicante y Elche, Luis Barcala y Pablo Ruz, respectivamente, la consellera de Innovación y Turismo; Nuria Montes, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, el director general de EasyJet en el sur de Europa, Javier Gándara, entre otros.

Para que quede constancia del día de hoy, la compañía aérea ha regalado una Hoguera a la ciudad que, como una obra de arte, se ha descubierto al público y que en vez de quemarse se indultará y se conservará en las instalaciones del Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela. Un monumento en el que además de un avión aparecen referencias a las señas de identidad de la provincia como son la Explanada de Alicante, el Misteri d’Elx, los Moros y Cristianos o la Semana Santa.