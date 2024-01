Mazón no comparte las declaraciones de Barrera sobre la presencia de Puig en el acto de Broseta

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado este martes que no comparte las declaraciones del vicepresidente primero del Consell, Vicente Barrera (Vox), en las que criticó la presencia del expresidente Ximo Puig en el acto de homenaje a Manuel Broseta, y ha asegurado que "se alegró mucho" de su asistencia.

Mazón ha respondido así a preguntas de los periodistas, en el Palau de la Generalitat, sobre el mensaje publicado este lunes por el vicepresidente en su cuenta de X (antes Twitter), en el que criticaba que Puig se convirtiese "en protagonista" del acto mientras su partido, el PSOE, "entrega España a Otegui y al resto de la banda".

"No solo no coincido sino que no comparto esta visión", ha afirmado Mazón, quien ha asegurado que se alegró de la presencia de Puig en el acto, que era además "expreso deseo" de los hijos de Manuel Broseta.

"Cuando los hijos de la víctima del terrorismo dicen algo, para mí es sagrado y respetable", ha aseverado el presidente, quien ha reiterado que se alegró de la presencia de Puig en el homenaje.

Mazón ha señalado asimismo que las declaraciones de Barrera en su cuenta de X "no han sido como vicepresidente" sino un "tuit personal" y ha insistido en que no coincide ni comparte estas manifestaciones.