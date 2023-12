Mazón diseña su estrategia territorial para 2024 excluyendo a Cataluña

El eje Madrid-Comunidad Valenciana quedó ya conformado con el encuentro que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, mantuvo con su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso. A este eje, se añadirán más autonomías. Según ha explicado este lunes el jefe del Consell, su intención es realizar cumbres bilaterales con comunidades autónomas vecinas con las que dice tener "mucho en común", como son las del "eje Mediterráneo", es decir, con la Región de Murcia y Andalucía.

Así lo ha señalado en una entrevista a la cadena SER, recogida por Europa Press, "me gustaría que hiciéramos una itrilateral'" para el primer trimestre del año, algo que considera una "prioridad" y que ya ha hecho llegar a sus homólogos Fernando López Miras y Juanma Moreno Bonilla.

"Corredor Mediterráneo, agua y financiación autonómica son tres asuntos suficientemente importantes para que hagamos piña y hagamos fuerza. Necesitamos buenos aliados y buen trabajo ahí", ha aseverado.

También ha avanzado que le gustaría celebrar otra cumbre con Baleares para tratar de promoción turística, y con Aragón, "que está avanzando mucho en términos logísticos, nos puede interesar tener una buena relación".

No obstante, ha indicado que no se plantea hacerlo con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, si bien sí que quiere mejorar la relación con el pueblo catalán "porque creo que tenemos mucho en común y mucho que avanzar y creo que es muy bueno que haya espacios de encuentro". Sin embargo, no se plantea un encuentro con Aragonés porque "realmente me cuesta ver qué podemos tener en común por lo que le estoy viendo".

Mazón ha recordado que, como ya anunciaron en su día en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pedirá la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para tratar de esta cuestión y ha señalado también que hablará con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, recientemente ratificada en su cargo, un hecho del que se alegra porque "es una persona del Partido Socialista con la que se puede hablar". "Lo que se trata es de trabajar y de tener claro lo que hemos venido aquí, que es a arreglar problemas, no a hacerlos más grandes", ha dicho.