Mazón: "La muerte de Guillem Agulló fue un homicidio impresentable por parte de un fascista"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha tenido que desmentir en una dura entrevista realizada en la TV3 la tendenciosa pregunta sobre que la Generalitat "ha suprimido los Premios Guillem Agulló" y ha explicado que ni la Generalitat ni el PP ha suprimido nada ya que, según se desprende de la pregunta, la entrevistadora desconocía que el premio lo conceden Les Corts y no el Consell, y que siendo fruto de un acuerdo institucional, este decae si no hay consenso, como ha sucedido en la actual legislatura, en la que Vox ha roto el consenso existente. Mazón ha dicho que la muerte de Agulló "fue un homicidio impresentable por parte de un fascista" y que lo mejor que se puede hacer para honrar la memoria "de un joven de 18 años" es "no manosear su nombre por oportunismo político". En este sentido, ha dicho que la acción del presidente de la Generalitat de Cataluña de anunciar la celebración de los premios Guillem Agulló, "es oportunismo político".

Mazón ha hecho hincapié en que el PP siempre ha apoyado los premios y ha participado en ellos y ha pedido respeto a la memoria del joven.

Por su parte, Juanfran Pérez Llorca, secretario general del PPCV y portavoz del PP en la FVMP, propuso ayer que sea la FVMP el punto de encuentro para retomar el consenso de los Premios Guillem Agulló como reconocimiento a entidades y personas que luchan contra los delitos de odio en la Comunitat Valenciana.

Pérez Llorca ha señalado que “entendemos que la Federación, como entidad municipalista, puede ser capaz de reconstruir los consensos alcanzados en el pasado y garantizar así la entrega de los Premios sin mancillar la memoria del joven antifascista asesinado en Montanejos en 1993”.

El portavoz popular en la FVMP ha señalado que “desde el PPCV hemos venido tratando de encontrar acuerdos y puntos de encuentro para retomar el espíritu con el que se instauró este Premio por unanimidad de todos los grupos de Les Corts en 2016. Pero, con el nuevo escenario en la cámara autonómica, ese consenso ha resultado imposible. Por eso, con la voluntad de continuar entregando unos premios en contra del odio y la violencia, proponemos como nuevo escenario de consenso la FVMP y que sea así un ejemplo de reconstrucción, concordia, convivencia y ciudadanía para que, con generosidad, nos lleve a todos al acuerdo de retomar este premio”.

Por último, Juanfran Pérez Llorca ha recordado que “el PP siempre ha condenado y condenará todo tipo de violencia, odio o discriminación hacia cualquier colectivo. En todo caso y siempre condenamos la violencia venga de donde venga y la ejerza quien la ejerza”.

El paseo de los Viveros

En la misma línea del PP autonómico se ha pronunciado contundentemente la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien ha negado la pretensión de Vox de quitar el nombre de Guillem Agulló de un paseo del Jardín de los Viveros. Catalá advirtió a sus socios de extrema derecha que ese cambio no se producirá y que, del mismo modo, no se dará ni un paso atrás en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género. "Lo que Vox no quiera hacer, lo hará la alcaldesa".