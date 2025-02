Mazón pedirá las competencias sobre el litoral cuando se apruebe la nueva ley de costas

El presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha tildado a la actual Ley de Costas de "extremista" por promover un ecologismo "fanático" que "promulga que los ríos tienen que ser libres y que no hay que reencauzarlos" como, "por ejemplo, en el barranco del Poyo". "Basta ya de fanatismos", ha denunciado.

Así se ha pronunciado Mazón este sábado en declaraciones a los medios antes de la presentación del proyecto de Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana en un encuentro en la playa de Tavernes de Valldigna (Valencia) con diversas asociaciones de afectados por la Ley de Costas.

El líder 'popular' ha subrayado que el proyecto de Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana se presenta para "la ordenación y protección contra una ley salvaje y extrema, con un ecologismo falso", así como "una ideología que ha perjudicado al equilibrio, a la convivencia en la costa, a la propiedad privada, a los negocios históricos, al turismo".

"Presentamos una ley que también va a penalizar los abusos medioambientales, pero que va a demostrar que el equilibrio, que la compatibilidad y que nuestro autogobierno está por encima de cualquier extremismo radical mal llamado ecológico", ha subrayado.

En este sentido, ha defendido que "no es ecología no permitir la defensa de la propia costa ni no permitir la defensa de las playas". "No hay lucha real entre medioambiente y progreso, hay compatibilidad", ha aseverado.

Para el también jefe del Consell "estas normas extremistas de este pacto verde se han pasado de frenada". "Este ecologismo fanático es el que promulga que los ríos tienen que ser libres y que no hay que reencauzarlos y prohíbe obras en ellos", ha remarcado.

Asimismo, ha destacado que este ecologismo "entiende que se abusa con todo lo que llegue del mar y todo pasa a ser dominio público", lo que "no permite ni siquiera a los propios propietarios poder arreglar sus viviendas con el daño que puede hacer el mar". "Es un ecologismo que es mentira, es falso", ha señalado.

Competencia integral

Mazón ha avanzado que, "cuando se apruebe esta ley en les Corts, se exigirá al Gobierno central la competencia integral en materia de costas para la Comunitat Valenciana como ya la tiene Cataluña, Andalucía o el País Vasco".

"La Comunitat Valenciana quiere profundizar, avanzar en su autogobierno para el equilibrio, para la convivencia, para el turismo y hacerlo compatible con el medio ambiente", ha destacado.

El líder del PPCV ha indicado que el proyecto de Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana "ya se ha presentado, se ha sometido a los distintos informes, consejos jurídicos consultivos y todos son informes positivos, incluidos los ayuntamientos en periodo de alegaciones".

En este sentido, ha subrayado que "la inmensa mayoría de consistorios, de todos los colores políticos, no ha hecho ninguna alegación en contra". "Por tanto vamos a ir a ese trámite parlamentario en las costas valencianas para defender nuestro autogobierno, para profundizar en nuestra capacidad de decidir cómo queremos trabajar con nuestras costas", ha afirmado.

El presidente ha señalado que "el 70 por ciento de las personas en la Comunitat viven a diez kilómetros de las costas" y "constituye el 15 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)" del territorio. A su juicio, "el adecuado equilibrio entre el crecimiento y el medio ambiente es lo que corresponde ahora": "No corresponde ya más fanatismo, más atentado contra la propiedad privada, más extremismo".

"Queremos las competencias en materia de costas para la Comunitat Valenciana porque lo vamos a hacer con equilibrio, con rigor, con respeto a nuestra propiedad privada, con respeto al medio ambiente y como se tiene que hacer", ha remarcado.

Mazón ha manifestado que "basta ya de fanatismos" porque "son también los que han impedido que se pudiera reencauzar, por ejemplo, el barranco del Poyo, con esta teoría de los ríos libres, de que hay que dejarlos discurrir con libertad". "Eso cuesta vidas, mucha pena y mucha falta de derechos, que es lo que ha tenido demasiada gente durante todo este tiempo", ha lamentado.

Respetar nuestra historia

Preguntado por las diferencias con la actual Ley de Costas, el líder del PPCV ha cuestionado "si es imaginable que a un propietario de una vivienda ni siquiera se le permita con su propio dinero poder arreglar su casa". "¿No tenemos que respetar nuestra historia, esos núcleos urbanos que de manera natural han mantenido también nuestra costa? ¿No tenemos que también conservar nuestras playas?", se ha preguntado, al tiempo que ha agregado que "estas son las principales diferencias frente a un fanatismo ecológico que ha costado demasiado ya"