Mazón pide una tregua política por el aniversario de la dana: "Los ciudadanos nos piden acciones no discusiones"

El enfrentamiento político entre la Generalitat y el Gobierno no ha cesado desde que Pedro Sánchez salió del Cecopi tras llegar de su visita a Paiporta. Acusaciones mutuas, guerra de cifras sobre las ayudas que cada Administración ha tramitado y un aislamiento total al presidente Carlos Mazón por parte del Ejecutivo central. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido este martes un imposible. "En estos días tan difíciles" por el primer aniversario de la dana del pasado 29 d octubre, ha solicitado que todos sean capaces de "abandonar la confrontación" y las instituciones colaboren para no "añadir un ápice más de dolor" a quienes demandan "acciones y no discusiones".

Así lo ha señalado tras presidir la firma del convenio entre la Generalitat, la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para agilizar la puesta las medidas del Plan "Endavant" para la recuperación de la Comunitat Valenciana tras la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 víctimas mortales y miles de damnificados. Se trata de un convenio al que el presidente Mazón ha llamado a participar al Gobierno central, pues entre ambos Ejecutivos no se ha llegado a constituir una comisión mixta para abordar la reconstrucción. Si en un primer momento estuvo sobre la mesa, esta posibilidad se desvaneció a medida que se incrementaba la batalla política.

Para Mazón, la confrontación es "un fenómeno artificial que solo busca contaminar la conversación pública y hurtar" el espacio que debería ocupar la información de los avances en la reconstrucción, y ha defendido que las Administraciones están "obligadas" a colaborar y sumar esfuerzos, no a "confrontar datos o reproches" que "solo añaden más duelo al duelo".

Ha afirmado que es importante trasladar un "mensaje de responsabilidad compartida" de las administraciones para la recuperación de Valencia y para que la colaboración sea "realmente efectiva de una vez", y ha opinado que es el momento de "levantar la mirada y arrimar el hombro" para demostrar a los valencianos que "todo el Estado" trabaja unido.

El convenio ha sido firmado en el Palau de la Generalitat por el vicepresidente para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y la presidenta de la FVMP, Paqui Bartual.