Una menor en estado grave tras ser golpeada por un tranvía en la zona universitaria de Valencia

La circulación de las Líneas L4, L6 y L8 de Metrovalencia ha quedado interrumpida durante cerca de media hora este lunes, y ya funciona pero con retrasos, después de que una menor de 14 años haya sufrido un traumatismo craneoencefálico tras ser golpeada por el tranvía cuando cruzaba la vía.

Según han informado a EFE fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), el suceso se ha producido sobre las 7:30 horas cuando al parecer la joven ha cruzado "de manera indebida" en la parada de 'La Cadena', situada en la avenida de los Naranjos, y ha sido golpeada por el tranvía, aunque indican que estaba consciente y ha sido trasladada en una ambulancia.

Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que la menor, que presentaba un traumatismo craneoencefálico, ha sido asistida por el SAMU y trasladada al Hospital Clínico de Valencia

Tras el suceso, la circulación de las líneas L4, L6 y L8 ha quedado interrumpida durante cerca de media hora entre Tarongers y Dr. Lluch , Tarongers y Marítim y Neptú y Marítim y aunque ya se ha restablecido, lo hace con retrasos.