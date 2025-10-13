Sucesos
Una menor en estado grave tras ser golpeada por un tranvía en la zona universitaria de Valencia
Al parecer la joven ha cruzado de manera indebida en la parada de "La Cadena"
La circulación de las Líneas L4, L6 y L8 de Metrovalencia ha quedado interrumpida durante cerca de media hora este lunes, y ya funciona pero con retrasos, después de que una menor de 14 años haya sufrido un traumatismo craneoencefálico tras ser golpeada por el tranvía cuando cruzaba la vía.
Según han informado a EFE fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), el suceso se ha producido sobre las 7:30 horas cuando al parecer la joven ha cruzado "de manera indebida" en la parada de 'La Cadena', situada en la avenida de los Naranjos, y ha sido golpeada por el tranvía, aunque indican que estaba consciente y ha sido trasladada en una ambulancia.
Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que la menor, que presentaba un traumatismo craneoencefálico, ha sido asistida por el SAMU y trasladada al Hospital Clínico de Valencia
Tras el suceso, la circulación de las líneas L4, L6 y L8 ha quedado interrumpida durante cerca de media hora entre Tarongers y Dr. Lluch , Tarongers y Marítim y Neptú y Marítim y aunque ya se ha restablecido, lo hace con retrasos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar