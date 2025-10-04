Muere un trabajador mientras trabajaba en una catenaria

Un trabajador de 30 años ha fallecido electrocutado mientras realizaba labores de mantenimiento en una catenaria a la altura de Torreblanca (Castellón), han confirmado fuentes de Adif, que ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de esta persona.

El accidente ocurrió a las 4.00 horas de la madrugada del viernes, y según el sindicato CGT, el fallecido no tenía experiencia previa en este tipo de labores y llevaba trabajando tres días para la empresa.

Según las mismas fuentes sindicales, los trabajos consistían en solucionar un corte de tensión en ambas vías en la catenaria que va desde Les Palmes hasta Ulldecona y estaban transcurriendo con normalidad y de forma segura, hasta que se produjo el accidente.

Indican que se ordenó a este trabajador subir a un poste de la otra vía para realizar una medición y en ese momento recibió la descarga, por lo que consideran que "no se comprobó la ausencia de tensión en la otra vía, incumpliendo el protocolo obligatorio".

Desde Adif han señalado que se desconocen las causas de este siniestro y que se ha abierto una investigación.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de que al lugar de desplazó una unidad SAMU, cuyo equipo médico confirmó el fallecimiento de un hombre por electrocución.