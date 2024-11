Los municipios de la 'zona 0' pasan una noche "tranquila" pero "tensa" con la segunda DANA

Los municipios valencianos de la zona cero más afectados durante la DANA del 29 de octubre han pasado una noche "relativamente tranquila" pero "tensa" con el segundo frente de precipitaciones, que ha sido más leve que el primero, y en general los alcantarillados han podido absorber el agua de lluvia y solo ha habido pequeñas inundaciones.

En Riba-roja, según ha explicado su alcalde, Robert Raga, lo más afectado por la lluvia ha sido el polígono El Oliveral, en el que anoche tuvieron que cortar "siete u ocho calles" por inundación al estar en una cota más baja.

También tuvieron que cortar la carretera CV-374 entre la urbanización La Reva y Loriguilla pues el alcantarillado, lleno de barro, no absorbía el agua de lluvia. "El principal problema es que los imbornales no chupan porque están llenos de barro", ha indicado.

Raga, quien ha indicado que esta mañana ya no llueve, ha explicado que con la Policía Local y los técnicos están viendo en qué términos se puede "ir mejorando, sobre todo el tráfico y la accesibilidad".

La alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, uno de los municipios más devastados por la primera DANA, ha asegurado que ha sido una noche "tranquila" y preguntada por si el alcantarillado ha soportado bien la lluvia, ha dicho que los bomberos y la UME han trabajado toda la noche y la situación está "controlada".

Por su parte, el alcalde de Alaquàs, Toni Saura, también ha destacado que ha sido una "noche tranquila. Realmente no ha llovido lo que se esperaba, ha llovido menos, y el alcantarillado ha podido funcionar y ha tragado", y el barranco "lleva agua pero no suficiente para salirse del cauce".

"El municipio está en relativamente buenas condiciones y ha sido suficiente para el agua que ha caído", ha dicho Saura, quien también ha subrayado que hay "mucho miedo por parte de la gente, había mucha preocupación por lo que podía llover o lo que podía arrastrar el barranco, pero ha ido todo bien".

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha explicado que se ha pasado una "noche tranquila dentro de la situación en la que estamos" y no ha habido incidencias en el municipio, aunque ha destacado el "nerviosismo" y la "intranquilidad" que tiene la población cada vez que hay una alerta.

"La situación de la lluvia no es la misma que el otro día y el barranco no va a ese nivel", según Folgado.

El alcalde de Llombai, Salvador Climent, ha indicado que la noche ha sido "relativamente tranquila pero tensa" y aunque ha habido dos trombas de agua, a las cinco y a las siete de la mañana, no ha habido subidas de nivel de agua ni inundaciones.

Desde Sot de Chera -afectado por la primera DANA pese a estar al noroeste de València, lejos del barranco del Poyo-, su alcalde, Tomás Cervera, ha indicado que en ese municipio no se había establecido el aviso nivel rojo y la lluvia durante la noche ha sido moderada, y al estar el alcantarillado limpio no ha habido ningún tipo de incidencia.

En Beniparrell descargó una lluvia fuerte pero de apenas cinco minutos a las 21 horas y no ha llovido el resto de la noche, como ha contado su alcalde, Salvador Masaroca, que ha destacado que "no ha habido ningún incidente que destacar y todo se ha quedado en el susto".

Ha apuntado que este jueves no hay clases y que las máquinas no van a trabajar en los polígonos por "prudencia". Este jueves es "un día en stand by, pero es mejor no tener que lamentar ninguna desgracia".

El alcalde de Catadau, Vicente José Escuder, ha contado que esta noche solo ha caído una lluvia fuerte a las 4 de la madrugada y ha entrado agua en una casa porque "los desagües siguen embozados", pero trabajan para ayudar a quitar el agua de esta vivienda afectada.

Cullera ha sido uno de los puntos donde más ha llovido: han caído durante la noche más de 90 litros por metro cuadrado, según su alcalde, Jordi Mayor, que ha señalado que esta mañana "afortunadamente ha parado de llover" y están limpiando el pueblo de "piedra y barro; no es muy grave pero tenemos a los trabajadores municipales al cien por cien intentando limpiar las calles".

"Ha sido una tromba muy fuerte y estática, con mucho relámpago e intensa, de las históricas", ha apuntado. Este jueves no habrá actividad escolar y están bajo la orden de restricción de la movilidad de la Generalitat y con los edificios municipales cerrados, aunque alguno, como el pabellón cubierto y la sede de Protección Civil, se han inundado y trabajan "para recuperar la normalidad".

En Cheste tampoco ha habido incidencias durante la noche tras caer unos 30 litros por metro cuadrado, ha afirmado su alcalde, José Morell, que relata que han tenido que cerrar los pasos provisionales por el barranco que habilitaron tras la primera DANA que dejó al pueblo "aislado, como una isla, al quedarse sin puentes: de seis accesos quedó uno".

"Pero para hoy se ha restringido la movilidad y además de no haber clase, incluso las grandes empresas de los polígonos están cerradas", ha concluido.

La alcaldesa de Chiva, Amparo Font, ha indicado que "ha habido lluvia más o menos intensa" y que les dio tiempo a limpiar los colectores, por lo que hay "poco daño que resaltar". Este municipio también tiene restricciones educativas y de movilidad "por precaución y siguiendo las indicaciones del 112".

En Godelleta han caído entre 40 y 50 litros por metro cuadrado pero ha sido una noche "tranquila", según ha destacado su alcaldesa, María Amparo Pardo, según la cual el cielo está encapotado y por precaución se ha "suspendido todo", a la espera de ver cómo evoluciona el día. "No ha dejado de llover en toda la noche pero nada que ver con las lluvias del otro día", ha concluido.