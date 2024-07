Al nuevo conseller de Cultura no le gustan los toros

El conseller de Educación y desde hoy también de Cultura, José Antonio Rovira, ha dicho esta mañana que "no me gustan los toros porque no los entiendo".

Cuestionado sobre la continuidad del apoyo a la cultura taurina que sí ejercía su antecesor, el también extorero Vicente Barrera, Rovira a explicado que "mi padre era muy aficionado a los toros, pero yo normalmente no voy. Es una cosa que no entiendo. A lo mejor no me gusta porque no la entiendo, quiero decir que no soy personalmente un superaficionado a los toros".

Ha añadido que "otra cosa es que respeto que haya gente que sea aficionada y tiene todo el derecho a asistir a las corridas y a que se celebren, siempre que haya público que vaya".

Rovira ha dicho que "llamaré a lo largo del día de hoy a Vicente (Barrera) porque hay cosas que quiero que me explique, y porque hemos tenido muy buena relación personal a lo largo de este tiempo".

El conseller ha dicho que se lleva gente muy buena a Cultura y ha destacado a la secretaria autonómica Pilar Tébar y a los directores generales, Miquel Nadal y Marta Alonso que ahora esta en el Consell Valencià de Cultura, y es gente que conoce muy bien todo este mundo y vamos a empezar a trabajar".