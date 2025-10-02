El número 2 de Morant dinamita la sesión de control a Mazón con un desafortunado tuit contra una diputada con síndrome de down

La sesión de control al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha comenzado con la exigencia por parte de Compromís y PSPV de que Les Corts muestren su respaldo al diputado de Compromís Juan Bordera, que se encuentra en la flotilla que iba camino de Gaza y que ha sido interceptada por el Ejército israelí. Ha sido solo un paréntesis antes de comenzar a volver a analizar las diferencias entre la manera en la que se gestionó la dana de octubre de 2024 y el episodio de lluvias de esta misma semana. "En ninguna de las dos situaciones, usted estaba presente".

Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha hecho comenzado con una única intervención pidiendo al portavoz del PSPV, José Muñoz, que pida disculpas por las afirmaciones que el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, ha hecho esta mañana en la red social X en la que respondía a una diputada del PP, Mar Galcerán, la única parlamentaria de toda España con síndrome de down, que tenía la "mente sucia".

Publicación del secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell La Razón

La secuencia ha sido la siguiente. Mascarell ha comentado una publicación en la que se confirmaba que el presidente de la Generalitat acudiría a la manifestación del 9 d'Octubre. "Difícilmente puede ser cívica una procesión con Mazón presente. Un presidente que desprecia a la ciudadanía y a las víctimas, ensucia el sentido del civismo con su sola presencia", ha dicho para concluir con #MazónDimisión. Galcerán le ha respondido: "Tiene la boca muy sucia, yo de usted me la limpiaría. Mucho cuidado con lo que dice", Mascarell le ha respondido: "Y usted la mente". Mientras esta cuestión se discutía en Les Corts, este tuit ha desaparecido.

Posteriormente, Mascarell ha publicado "Hoy el PP de Mazón ha querido desviar el foco de lo importante, su negligente gestión, tergiversando respuesta a un tuit. Pido disculpas aquellas personas que se hayan visto ofendidas y especialmente a @Mar125Mar"

Muñoz ha dicho que ayer mismo felicitó a la diputada por el premio que ha recibido y no ha entrado a valorar esta cuestión, insistiendo en que la necesidad de que Mazón dimita. Posteriormente, ha pedido la palabra para hacer una aclaración pero la presidenta de Les Corts, no se la ha dado.

Mascarell ha desviado, sin pretenderlo, la atención de la sesión de control en la que la oposición ha insistido en la ausencia de Mazón durante la emergencia decretada el domingo por la tarde y han vuelto, una vez más a pedir su dimisión por la "negligente gestión por la dana".