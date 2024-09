El obispo Munilla estalla ante la polémica con México: "Quienes deberían pedir perdón son sus gobernantes actuales"

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha estallado este viernes a través de su perfil en la red social X donde a través de una publicación ha expresado su postura acerca de la polémica en torno a la no invitación de México al rey Felipe VI a la toma de investidura de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que en los últimos días ha provocado un conflicto diplomático entre ambas naciones.

Un conflicto que se originó después de que el rey no respondiese a una carta que le envió el antecesor mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien exigía a Felipe VI que pidiese "disculpas" por los "agravios" de España durante la conquista de América. De esta forma, como no hubo respuesta por parte de España, Sheimbaum justificaba así la no invitación del monarca a la toma de posesión de su presidencia, pese a la estrecha relación histórica de ambos países.

Frente a este contexto, el obispo Munilla ha reaccionado a través de su cuenta de X y ha asegurado que "en todo caso, quienes deberían pedir perdón a los mexicanos son sus gobernantes actuales, descendientes de los criollos que se independizaron de España y se entregaron en manos de la masonería".

De esta forma, el obispo ha compartido también un vídeo en el que "demuestra cómo los misioneros españoles respetaron las culturas indígenas (a excepción de los sacrificios humanos), y fueron los criollos masones los que impusieron la lengua española tras la independencia...".

Asimismo, también adjunta dos imágenes, en las que en una muestra "mapa de México anterior a la independencia, antes de que los gobiernos republicanos entregasen el 60% de su territorio".

Según Munilla, tilda de "perverso" que los actuales mandatarios "manipulen la historia de México y los sentimientos de ese maravilloso pueblo, como estrategia para distraer la atención de un estado fallido en el que los jóvenes huyen buscando un futuro, 35.000 personas son asesinadas al año y otras 75.000 son secuestradas".

El obispo, finalmente, cierra su publicación encomendando "a todos los mexicanos a la intercesión de Joselito (San José Sánchez del Rio) y de todos los miles de mártires de la 'cristiada', auténtica gloria de este pueblo", haciendo referencia a un joven que fue procesado, torturado y ejecutado por oficiales del gobierno mexicano durante la guerra Cristera en México en 1928.