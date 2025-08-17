Otra jornada infernal en la Comunitat Valenciana: Temperaturas de más de 42 grados y aviso rojo por el calor

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este domingo el aviso nivel rojo en el litoral sur de las provincias de Valencia y Alicante por altas temperaturas que podrían llegar a 42 grados.

Según Aemet, el aviso rojo estará activo de 11 a 20 horas y se refiere a las zonas de interior, ya que las temperaturas máxima se esperan más bajas en las zonas costeras.

También hay aviso naranja y en el mismo tramo horario en el litoral norte de Valencia y el interior de la provincia de Alicante por máximas de 41 grados, el interior sur de Valencia por temperaturas de 40 grados, y en el interior norte de Valencia y el litoral e interior su de Castellón por máximas de 39 grados.

Asimismo, Aemet establecerá el aviso amarillo en el interior y litoral norte de la provincia de Castellón por máximas de 36 grados.

La Comunitat Valenciana vive este domingo una nueva jornada de calor extremo, con cielo poco nuboso o despejado y temperaturas máximas que apenas variarán y seguirán con valores significativamente elevados en varias zonas, según la Aemet.

El viento será flojo variable a primeras y últimas horas, con predominio durante las horas centrales de flojo del sur en Alicante, y del este y sureste en el resto, con aumentos ocasionales de intensidad.

El lunes predominarán los intervalos de nubes medias y altas, con probables chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormenta en el interior del tercio norte, las temperaturas mínimas subirán ligeramente en Alicante y no variarán en el resto y las máximas bajarán en el litoral de la mitad norte y serán similares en el resto y alcanzarán valores significativamente altos en amplias zonas.

El viento será mañana flojo variable a primeras y últimas horas, con predominio de la componente este durante las horas centrales, con aumentos ocasionales de intensidad por la tarde.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las capitales de provincia han sido las siguientes: Castellón, 25,3 y 34,8 grados; Valencia 25,9 y 36,6 grados; y

Alicante 23,2 y 39,9 grados.