Otro susto: Los bomberos logran sofocar un incendio en en Torremanzanas (Alicante), ya controlado

Los medios terrestres y aéreos desplegados por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han impedido el avance de un incendio que se ha declarado este domingo en el término municipal de Torremanzanas, que ha ya sido dado por controlado.

El aviso del fuego se ha producido a las 07:42 horas en la Lloma de Grossa, en el kilómetro 12 de la carretera CV-780, una zona de mucha vegetación y broza cerca de un barranco y ante la posible propagación del fuego se ha activado un medio aéreo, según informa el Consorcio.

La rápida llegada al lugar afectado de los medios terrestres y las descargas aéreas han logrado evitar su avance, por lo que la evolución del fuego es actualmente favorable y ha sido controlado.

Los medios materiales y humanos empleados hasta el momento para el control y extinción del incendio son una unidad de mando en jefatura, una bomba pesada, una bomba nodriza ligera con un sargento, un cabo y cinco bomberos del parque de La Montaña, además del medio aéreo.