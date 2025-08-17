Sucesos
Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Valencia
Las víctimas han sido trasladadas al hospital
Seis personas han resultado heridas y trasladadas al hospital por inhalación de humo, cinco de ellas menores de edad, a consecuencia de un incendio que se ha declarado a primera hora de este domingo en la ciudad de Valencia.
El incendio, ya extinguido, se ha originado a las 8:30 horas en el salón de una vivienda del décimo piso de una edificio situado en la avenida de Blasco Ibáñez y han acudido al lugar unidades de Bomberos Valencia del parque norte y sur, según han informado fuentes municipales.
Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han indicado que se ha movilizado al lugar una ambulancia de transporte, un Soporte Vital Básico (SVB) y un SAMU.
El equipo médico ha asistido por inhalación de humo a seis personas, cinco menores de edad y una mujer de 67 años, y dos de ellas han sido trasladados al Hospital Clínico, otras dos al hospital Doctor Peset y las dos restantes, al Hospital General de Valencia.
