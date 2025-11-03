El Palau de les Arts de Valencia vive su primer estreno mundial en sus 20 años de vida

El Palau de les Arts de Valencia acoge este miércoles el primer estreno mundial desde su inauguración con "Enemigo del pueblo", de Francisco Coll, el compositor valenciano que, con libreto de Àlex Rigola, ha convertido en ópera la obra de Henrik Ibsen.

El director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega, ha presentado este lunes este título, que ha calificado como “uno de los grandes acontecimientos culturales del año”, acompañado por el propio Francisco Coll, que también asume la dirección musical de su obra, y Àlex Rigola, autor de la puesta en escena.

"Enemigo del pueblo" es un encargo del teatro de ópera valenciano y del Teatro Real de Madrid, coproductores del montaje, que cuenta con escenografía y vestuario de Patricia Albizu, iluminación de Carlos Marquerie y videocreación de Álvaro Luna.

El valenciano Francisco Coll, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Música, presenta su segunda ópera, basada en la obra homónima de Ibsen: un clásico inmortal que aborda la manipulación informativa, la razón, el poder del dinero o la prevalencia de la comunidad sobre el individuo.

Así lo ha confirmado el compositor valenciano, quien ha señalado que “pese a que Ibsen escribió "Un enemigo del pueblo" en el último tercio del siglo XIX, los problemas siguen siendo los mismos”.

Su adaptación operística, señala, “no es una versión literal, sino una adaptación libre" y está concebida con la intención de seguir el espíritu del original, pero con una mirada contemporánea que permita que cualquier espectador pueda sentirse identificado.

Francisco Coll ha afirmado que ha escrito “la ópera que me gustaría escuchar si fuera como público a un teatro de ópera".

Àlex Rigola, uno de los directores teatrales más importantes del país, reconocido por sus producciones de teatro y ópera en escenarios como el Teatro Real, el Centro Dramático Nacional, el Teatro de La Abadía o el Gran Teatre del Liceu, firma con "Enemigo del pueblo" su primera ópera de nueva creación.

El dramaturgo, libretista y director de escena ha defendido que la vigencia de la obra de Ibsen radica en que “sigue generando tensión en su planteamiento. Nada es blanco o negro y, en sus encrucijadas, debemos hacernos algunas preguntas y buscar respuestas: ¿la pequeña comunidad o la familia van antes que el interés general de la sociedad? ¿Existe una sola respuesta ante los conflictos éticos o hay líneas rojas únicas y contundentes?”.

El barítono José Antonio López (Doctor) encabeza el reparto, que incluye al tenor Moisés Marín (Alcalde) y el barítono Isaac Galán (Mario, director del periódico).

Completan el elenco la soprano Brenda Rae (Petra, hija del doctor) y la mezzosoprano Marta Fontanals-Simmons (Marta, empresaria), mientras que el actor Juan Goberna interpreta a Morten, suegro del doctor y abuelo de Petra. El Cor de la Generalitat Valenciana encarna al pueblo.

Les Arts representará "Enemigo del pueblo" los días 5, 7 y 9 de noviembre.