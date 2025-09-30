El Palau de la Música de Valencia se llena de estrellas: De Eduardo Noriega a Blanca Suárez

El Palau de la Música de Valencia acoge este martes el preestreno de la película 'Parecido a un asesinato', con la presencia del director Antonio Hernández, los actores Eduardo Noriega, Blanca Suárez, Claudia Mora, Tamar Novas y Raúl Prieto, junto con la cantante Blanca Paloma y el compositor Luis Ivars.

La película, rodada entre Valencia y el Pirineo de Huesca, está basada en la novela homónima de Juan Bolea, que aborda los misterios de la conducta humana, y llegará a los cines el próximo viernes 3 de octubre.

El preestreno está organizado por el Ayuntamiento de València, el Palau de la Música, la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, la productora Sunrise y la distribuidora Vértice.

El acto se celebrará en la Sala Rodrigo del Palau de la Música y antes de la proyección la cantante Blanca Paloma interpretará el tema original de la película 'Caminar el Tiempo', acompañada en el piano por Luís Ivars, informa el consistorio.

'Parecido a un asesinato', rodada en Valencia durante tres semanas y otras tres en el Pirineo de Huesca, es un 'thriller' psicológico basado en la novela homónima de Juan Bolea, que aborda los misterios de la conducta humana y está dirigida por Antonio Hernández, ganador de un premio Goya por el guion de 'En la ciudad sin límites'.

Respecto al reparto, Blanca Suárez, Eduardo Noriega, Tamar Novas y la joven debutante Claudia Mora son los protagonistas de esta inquietante historia construida como un puzle del que ningún personaje tiene todas las piezas y que únicamente podrá resolver el espectador.

La película, además, se completa con un reparto formado por Marian Álvarez, Raúl Prieto y Joaquín Climent, entre otros, y el guion es obra de Rafa Calatayud, que recurre al misterio, al suspense y al terror psicológico para crear la tensión con giros inesperados.

'Parecido a un asesinato' es una producción de Sunrise Pictures en coproducción con la película AIE y la producción asociada de Telespan 2000, productora del grupo Squirrel.

La productora argentina Prisma Cine coproduce el filme que cuenta con la participación de TVE, Prime Video, À Punt y Aragón TV.

Valencia, ciudad cinematográfica

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha destacado que, "tras el éxito del reciente preestreno de la película 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar, queremos seguir ahondando a través de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani y su ciclo Mostra365, en la potenciación de València como la ciudad idónea para la celebración de importantes eventos audiovisuales y cinematográficos".

Moreno ha añadido que el preestreeno de 'Parecido a un asesinato' de Antonio Hernández "es otro importante paso adelante en este objetivo marcado y, además, tiene un componente muy especial, ya que parte de ella está rodada en Valencia y el equipo técnico es en su mayoría valenciano".

Por su parte, la subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales, Sara Mansanet, ha incidido en que Mostra365 "es un proyecto multidisciplinar en el que estamos trabajando con mucha ilusión, y no hay mejor manera que iniciarlo presentando en València dos grandes films como 'El cautivo' y 'Parecido a un asesinato', en cuyas producciones están bien presentes los profesionales valencianos".