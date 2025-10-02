El paro baja en septiembre en 2.739 personas en la Comunitat Valenciana, un 0,92 % menos

El paro registrado en el mes de septiembre ha bajado en 2.739 personas la Comunitat Valenciana, lo que supone un descenso del 0,92 % respecto al mes anterior y sitúa el número total de personas desempleadas en 294.015, según datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Trabajo.

Por provincias, el paro ha bajado en 2.488 personas en Valencia (-1,70 %) y en 255 en la de Alicante (-0,22 %), mientras que en la de Castellón ha subido en 4 personas (+0,01 %).

Además, la afiliación a la Seguridad Social en septiembre sumó 3.123 personas en la Comunitat Valenciana, un 0,14 % más que en agosto, hasta alcanzar las 2.205.533 personas afiliadas, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.