La presidenta de Les Corts no dimite porque se siente tan legitimada como Mazón

La presidenta de Les Corts Valencianes, María de los Llanos Massó, ha reiterado hoy que no dimitirá de su cargo de presidenta del Parlamento Valenciano y ha utilizado el argumento de Santiago Abascal: "lo que se han roto son los gobiernos que van a posibilitar ese reparto de menas, no las instituciones". Ha explicado que las presidencias de los parlamentos autonómicos "no tienen nada que ver en eso, y por ello, yo no voy a dimitir". Llanos Massó ha considerado estar tan legitimada como el propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "porque los mismo votos que los pusieron a él en la presidencia de la Generalitat, los que me pusieron a mí en la Mesa de Les Corts".

Llanos Massó ha tirado del argumentario de Vox para decir que "salimos de esos gobiernos a los que Feijóo ha ordenado acoger a menas, que va a suponer una saturación de los servicios sociales, y un efecto llamada que provocará una avalancha de llegadas", unas llegadas que ha vuelto a decir que generarán inseguridad.

Sobre la proposición de Compromís de modificar el reglamento de la Cámara para poder expulsar al presidente, Llanos Massó ha considerado que "eso de gobernar 'ad hominen' no parece muy democrático". Y ha recordado que fruto del mismo pacto, hay un representante de Compromís en la Mesa del Parlamento, gracias al PP. Llanos Massó ha dicho que "a lo mejor Compromís quiere devolverle el favor" aunque luego ha negado que tenga la percepción de que el PP también quiera desalojarla del cargo. Esta proposición de Compromís se debatirá después del verano.

El síndico de Compromís, grupo proponente de la proposición de reforma del Reglamento, Joan Baldoví, ha dicho que "la presidenta lo que quiere es aferrarse al sueldo de cien mil euros y a los asesores" y ha considerado que "si Vox retira el apoyo parlamentario y rompe el pacto con el PP, no tiene sentido que continúe esta señora al frente del Parlamento".