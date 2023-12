Esta es la única ciudad iglesia del mundo donde se puede ver una escultura de la Virgen de Palestina

La primera escultura del mundo de la imagen de la Virgen María Reina de Palestina, patrona de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, que se ha hecho ha sido en Valencia, obra del artista Carlos Verdú Sancho, cuya profesión es la de prestigioso abogado. Su tiempo libre lo dedica a distintas disciplinas artísticas.

Además de Caballero Comendador de la OESSJ es fundador y presidente de la Orden de la Capa Española. La imagen ha sido instalada en la Colegiata Honorífica de san Bartolomé Apóstol y San Miguel Arcángel de Valencia, heredera histórica de la que contenía la Capilla del Santo Sepulcro de Jerusalén.

El Papa Juan Pablo II en 1994 decretó que la Virgen bajo la advocación de Reina de Palestina fuera la Patrona de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén y su imagen fue en el Palazzo della Rovere, sede del Gran Magisterio, cerca de la plaza de San Pedro de Roma, para su veneración. Su imagen original y primera fue un icono, donación de las religiosas del monasterio de Beit Gemal, en Israel, pintado por ellas mismas. Representa a la Virgen María llevando en sus brazos a la ciudad de Jerusalén, y simbólicamente también la humanidad nueva, en la que cada uno -judío, cristiano o musulmán – está llamado a encontrar su lugar para servir la fraternidad universal a la luz de la fe de Abrahám.

Muchos Caballeros y Damas del mundo entero, desde que una fotografía apareció en la portada de la revista de la Orden a principios de 2016, pidieron una reproducción de este ícono con la oración a Nuestra Señora, hija y reina de Tierra Santa, a la que la Orden se aclama para que interceda con el fin de judíos, musulmanes y cristianos puedan tener y reconciliación en Tierra Santa.

Hasta el momento, la Virgen María, Reina de Palestina, sólo estaba representada en icono. Nadie había traducido la imagen del icono a escultura. La idea se le ocurrió a Carlos Verdú Sancho, Caballero Comendador de la Orden, abogado valenciano de gran prestigio , quien entre sus variadas y diversas cualidades está la de ser artista, dibujante, pintor y escultor. Se ofreció a esculpir la imagen sedente de la Virgen de Palestina y donarla a la Orden para su veneración.

Se decidió que la imagen fuese instalada en la capilla del Santo Sepulcro, de la Colegiata de san Bartolomé y San Miguel de Valencia donde se guarda una reliquia de la tumba de Jesús, templo que en su anterior emplazamiento fue siempre la sede histórica de la Orden, donde celebraba sus oficios y reuniones.

Explica el artista que “la idea de labrar la imagen se apoderó de mí y fue capaz de vencer todas las resistencias interiores y temores, que me aconsejaban declinar el compromiso y me lancé a la realización. Pasé por no pocas encrucijadas técnicas y conceptuales… ¿coronada sí o no?

En este caso, acudí a la Encíclica de Pio XII sobre la Realeza de María (“Ad Caeli Reginam”, en la que expone que el pueblo cristiano, desde los primeros siglos de la Iglesia ha elevado suplicantes oraciones e himnos de loa y de piedad a “la Reina del Cielo”. Así mismo desde el punto de vista teológico, la argumentación principal se funda en la personalidad regia de María en su divina maternidad. Su rostro de serenidad y bondad maternal, que he tratado de imprimirle, sirva para fomentar la devoción a nuestra Patrona y su veneración pública”.

La imagen fue bendecida por el Prior de la Colegiata, David Santapau. Presidió una solemne Misa, en cuya homilía subrayó que la presencia de la Imagen de la Virgen Reina de Palestina en este templo iba a estrechar más aún los vínculos de la Orden con la Colegiata y la de los miembros de la comunidad parroquial con los hermanos de Tierra Santa por cuya paz y concordia abrogó.

Al término, la imagen fue llevada en procesión hasta la Capilla del Sepulcro, acompañada por los Caballeros y Damas de la Orden y el Cabildo de Canónigos de la Colegiata, donde fue entronizada. Todo el ceremonial estuvo presidido por el titular de la sección de la OESSJ en el Reino de Valencia, Dr, Jorge Sardá. Una cena de confraternidad cerró la emotiva jornada.