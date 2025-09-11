Acceso

Problemas en la red eléctrica causan retrasos en las líneas 3, 5, 7 y 9 de Metrovalencia

El suministro ya ha sido restablecido

  Redacción Valencia
Problemas en el suministro eléctrico, que ya ha sido restablecido, han causado a primera hora de esta mañana retrasos en las líneas 3, 5, 7 y 9 de Metrovalencia, según han informado fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

La circulación se ha recuperado con normalidad aunque sigue habiendo algunos retrasos en las frecuencias de los trenes, han indicado las mismas fuentes.

Una avería eléctrica, que afectó al sistema de comunicaciones, originó también este miércoles la interrupción del servicio de Metrovalencia entre las estaciones de Valencia Sud y Castelló, en las líneas 1, 2 y 7, entre las 14:30 y las 15 horas.

