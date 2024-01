El PSPV denuncia el cierre de siete centros de empleo en la ciudad de Valencia

Los concejales socialistas Borja Sanjuán y María Pérez han denunciado una "nueva intención de desmantelar las políticas activas de empleo".

San Juan ha explicado que los 14 centros de empleo atendían de una manera muy próxima a las personas que estaban buscando empleo. No bastaba con que Labora tuviera sus propios centros porque estaban lejos. Ha funcionado con muchísimo éxito. Se han asesorado para la firma de muchos contratos y ha servido para la inserción laboral de vulnerables o de parados de larga duración.

Dijimos que los querían cerrar y lo negaron vehementemente y unos meses después han cerrado ya la mitad de los centros de empleo. Solo se mantienen cinco con dos centros que no son estrictamente de empleo, pero por ser generosos, han cerrado siete centros.

Según Sanjuán se han cerrado los centros de Benimàmet, Malvarrosa, La Torre, Castellar, Malilla, Benicalap y Ciutat Fallera.

El socialista ha dicho que Catalá ha heredado la mejor situación del empleo en Valencia. Si te sobra el dinero para bajarle el IBI a grandes superficies de la ciudad, no te faltará para tener que cerrar centros de empleo.

Por su parte, María Pérez ha informado de que el informe sobre los acuerdos en el seno de la EMT deben tomarse por mayoría absoluta "y no han de excluirse la abstenciones del cómputo", según el secretario de la EMT. Esa mayoría absoluta, siendo siete los miembros, son cuatro. Ha anunciado que "con prudencia" el PSPV va a revisar todos los acuerdos adoptados, entre ellos el nombramiento del propio gerente. Pérez ha explicado que el informe del secretario tiene fecha del 19 de enero y no se trasladó a los consejeros en la última reunión del día 25, reunión a la que no asistió el PSPV al no estar informado de este aspecto.

Respecto a los datos facilitados ayer por el concejal de Tráfico en el que decía que se había reducido el tráfico en el centro al abrir al tráfico la calle Colon y devolver las líneas de autobús a la plaza del Ayuntamiento, ha dicho que son falsos porque se comparan con datos de 2022 y no con los del 2023 que demuestran que el tráfico ha aumentado en el centro.