El PSPV dice que Catalá mintió en el debate del Estado de la Ciudad y pide un organismo de control de la verdad

El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuán, ha valorado esta mañana el debate sobre el Estado de la Ciudad, celebrado ayer en el Ayuntamiento de Valencia, y ha dicho que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, mintió en más de veinte ocasiones. Por ello, los socialistas han solicitado que en el próximo debate del Estado de la Ciudad haya una entidad como la Unió de Periodistes que contraste en tiempo real la veracidad de lo que están diciendo los portavoces de los grupos.

Sanjuán ha enumerado algunas de lo que considera "mentiras" y especialmente hizo hincapié en la construcción de catorce viviendas de protección por el equipo de gobierno anterior: "41 estaban construidas, 194 en construcción, y otras 106 con licencia concedida, en total 341. Se dejaron compradas las cien viviendas de Zafranar que sirvieron para acoger a los afectados por el incendio de Campanar. El 86 por ciento de las que Catalá plantea hacer, están o ya construidas o ya iniciadas por el gobierno anterior. Ella aporta el 14 por ciento de las de construcción".

Sanjuán también ha referido que "en Pérez Galdós se inventó que era imposible acometer la obra de tapar el túnel con el presupuesto que había. Porque los técnicos y la empresa que han dado el nuevo presupuesto son los mismos que dieron el anterior. Además, se arriesga a perder diez millones de euros de subvención europea porque no quiere que los que vienen en coche desde sus urbanizaciones tengan que invertir diez minutos más en llegar al centro".

También ha dicho que "la peatonalización por donde ellos pasean sí que es posible pero no por donde ellos pasan en coche" y ha recordado que "la UPV decía que los niveles de contaminación eran peores que al empezar el año de la capitalidad. Y ella se atrevió a negarlo. Es de un negacionismo tremendo".

Por último, ha mencionado que "en Desamparados o en Tendetes han renunciado a 20 millones de fondos europeos para que los vecinos arreglen sus viviendas o pongan un ascensor".

Honores y distinciones

Por otra parte, el concejal Sanjuán ha desvelado que la formación ultra Vox se ha negado a consensuar los Honores y Distinciones que concede el Ayuntamiento de Valencia en la festividad del 9 d'Octubre, algo en lo que, tradicionalmente, todos los grupos están de acuerdo.

Sin embargo, en esta ocasión, Vox se ha negado a que se distinga a la Coordinadora Feminista y a Marc Granell, poeta y traductor, entre otros de Beltor Brecht, algo que no ha conseguido ya que ambos han salido adelante con los votos de PSPV, Compromís y PP.

En cualquier caso, Sanjuán considera que lo ocurrido hoy y ayer en el pleno "es muy preocupante para la calidad democrática de la institutción".

Ha recordado que ayer, un teniente de alcalde intentaba mandar callar a la Coordinadora Feminista y a València Acull, por decir que la Fiscalía había abierto diligencias de investigación por los tuits racistas de la concejal Cecilia Herrero, y que también el portavoz Badenas ha sido denunciados por algo similar.

"Lo hizo de forma ofensiva usando el símbolo de la Rosa Blanca de Munich que es el símbolo de los estudiantes contra el nacismo. Intenta provocar y mancillar un símbolo", ha señalado. Y ha recordado que la propia alcaldesa les dijo cuando desde la oposición se aplaudió a las dos entidades que "así no me están ayudando ustedes nada", "como si su teniente de alcalde fuera un menor de edad que no se supiera comportar".

Por último, ha expuesto que "desde el 1 de septiembre los cuatro concejales de Vox han tenido nueve actos y reuniones, en 17 días. Esos actos solo los han hecho Mónica Gil y Pepe Gonsálbez, y hay otros dos concejales que montaron ayer el número no han venido a trabajar en todo el mes, más que en el pleno".