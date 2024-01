El PSPV se parte en tres, pero Soler y Bielsa sintonizan

La carrera ha comenzado. Con las tres candidaturas, por fin, presentadas oficialmente, al PSPV le esperan días intensos, de negociaciones sobre posibles acuerdos cuyo contenido desvelará la parte interesada.

El candidato a la secretaría general del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, fue el primero en formalizar su candidatura a las primarias que celebrará el partido. «Me afilié hace 20 años. Vengo de una familia humilde que nunca tuvo nada fácil y por ello siento orgullo de este partido que es el que más contribuye al progreso de la sociedad». Bielsa dijo en alusión a los otros dos candidatos, Diana Morant y Alejandro Soler que «yo ofrezco un proyecto de unidad, creo que es posible conseguir que nuestro partido esté por fin unido. Mi voluntad es sumar, unir, que tengamos capacidad de salir a la calle para ganar a la derecha. Tengo una excelente relación con Diana y con Alejando y creo que podemos hacer un gran partido». Aunque sí que reivindicó que se presenta para ser el secretario general del PSPV».

El también alcalde de Mislata prometió «un PSPV valencianista, en el territorio, que pisará las agrupaciones» y enfatizó que «quiero ser un activo para el Gobierno de Pedro Sánchez».

El candidato pulsará durante todos estas semanas el sentir de la militancia y escuchará sus demandas. Ofrece un «cambio tranquilo para desde la generosidad hacer un partido más fuerte, solvente y autónomo».

Por su parte, Alejandro Soler, presentó una hora más tarde la documentación para concurrir a las primarias y dijo que «el objetivo final es fortalecer el partido, con un proyecto de unidad, con actos en las tres provincias, escuchar a la militancia y trasladarles nuestros proyectos».

Así como Bielsa había dejado claro, pese a su predisposición a negociar, que su voluntad es ser secretario general, Soler matizó que «la puerta a la negociación siempre está abierta. Si hay vías de encuentro no se puede predeterminar nada, si hay diálogo hablaremos de todas las posibilidades».

Explicó que «hay una sintonía clara entre los compañeros que concurrimos. Todos estaremos en la posición que estimen los militantes».

No obstante, mostró ya sus cartas. «El haber sido secretario provincial junto a Bielsa ha hecho que tenemos más encuentros y más reuniones de contraste de nuestras actividades provinciales». Remató diciendo que «el proceso definirá si hay más identidad a un candidato u otro». Aún se alejó más de Diana Morant al decir que «hay una petición de más peso de las comarcas y las provincias en el PSPV, y esa sintonía no la tiene Diana porque no es secretaria provincial» y añadió que «ser ministro te hurta tiempo, pero no es imposible».

La ministra de Ciencia, Diana Morant, presentó ayer su candidatura a la secretaría general del PSPV. Lo hizo desde su localidad natal, desde donde aprendió qué es esto de la política como alcaldesa de Gandia, un origen que remarcó en su intervención. «Siempre seré alcaldesa».

«Ha llegado el momento de pediros, con toda la humildad, pero con toda la fuerza, que me deis permiso para salir a ganar a la derecha». Así, solicitó a la militancia la misma «valentía» en este proceso que el que tuvo el secretario general del PSOE Pedro Sánchez cuando convocó elecciones cuando aún no habían pasado ni 24 horas de la derrota del 28-M.

Aseguró que su único objetivo es recuperar la Generalitat en 2027 e hizo el primer llamamiento, sin nombrarlos, a sus adversarios. «Aquí no sobra nadie, vamos a hacer un proyecto colectivo. Hemos de superar las divisiones, las nostalgias, y mirar adelante. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones».